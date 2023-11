¿Conoces la diferencia entre gasto hormiga y gasto fantasma? la Condusef te explica

Según información de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), los gastos hormiga y fantasma pueden ser los causantes por lo que sientes que no te alcanza el dinero al final de la quincena. Y es que, en la gestión de las finanzas personales, a menudo se tienen fugas de dinero en compras que pueden parecer insignificantes.

La Condusef aclaró que los gastos hormiga y fantasma parecen diferentes, pero todos te afectan y te limitan a tener un ahorro constante. Al tomar consciencia de ellos, y actuar en consecuencia, puedes dar grandes pasos hacia la libertad financiera y tu bienestar económico.

GASTOS HORMIGA

De acuerdo a la Condusef, los gastos hormiga son aquellas pequeñas compras que se hacen casi sin darnos cuenta. El café que se compra a diario camino al trabajo, el snack de media tarde, las aplicaciones de pago que ni siquiera se utilizan, o incluso algunas propinas, son solo algunos ejemplos.

"Los gastos hormiga son uno de los mayores enemigos de nuestra cartera. Aunque parezca que son compras que nos benefician para nuestro día a día, la realidad es que, a largo plazo, nos limitan nuestra capacidad de ahorro", expresó la Condusef.

Algunos de los gastos hormiga más comunes son:

Servicios de streaming

Snacks

Revistas

Compras impulsivas en línea

GASTOS FANTASMA

La Condusef agregó que los gastos fantasma suelen ser aquellas compras o cargos de los que no nos damos cuenta. Mucho más que los gastos hormiga. Estos son los costos que pasan desapercibidos y que no se consideran en el presupuesto mensual. Las suscripciones automáticas que ya no se usan o las renovaciones de servicios que se olvidan cancelar son ejemplos clásicos. También pueden incluir las comisiones bancarias por servicios que no se necesitan o no se aprovechan.

Más ejemplos de gastos fantasma:

Membresías de gimnasios o clubs

Planes de datos móviles o de Internet

Seguros de dispositivos electrónicos

Cargos por garantías extendidas

Es importante saber identificar todos estos tipos de gastos para que al final del día no afecten tu economía familiar.