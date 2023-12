Conoce este truco para que la lechuga cortada se mantenga fresca por semanas

¿Te llegó a sobrar un poco de lechuga que empleaste para algún platillo y no sabes de qué forma almacenarla para que se mantenga fresca? Tranquilo, el día de hoy te compartimos la mejor solución para prolongar el tiempo de vida útil de la lechuga que ya está cortada y desinfectada.

Como la mayoría sabe, la vida útil de la lechuga es corto, esto especialmente cuando este vegetal ya se encuentra cortado y desinfectado , pues la humedad que se añade durante el proceso de limpieza y desinfección es una condición que propicia la pronta marchitez de este producto.

En muchas de las ocasiones las personas no saben qué hacer con la lechuga que les queda, pues si no emplean este vegetal pronto este se pondrá en mal estado, sin embargo, no hay razón para resignarse a ello, pues afortunadamente para todo existe un truco, que de aplicarlo durante el almacenamiento de la lechuga cortada, se podrá hacer que esta se mantenga en buen estado en el refrigerador.

LECHUGA CORTADA EN BUEN ESTADO

Si te ha sobrado una buena porción de lechuga cortada, lavada y desinfectada y no sabes de qué forma debes almacenarla para que se mantenga en buen estado por varias semanas, entonces te recomendamos aplicar el siguiente truco:

Seca a la perfección

Lo primero que debes de hacer antes de guardar este vegetal en el refrigerador, es indispensable que retires la mayor parte de agua de los trozos de lechuga, para ello, escurre perfectamente y luego ayúdate de un par de servilletas de papel para absorber toda la humedad. Haz esto hasta que notes que la lechuga está perfectamente seca.

Prepara el sistema de almacenamiento

Cuando la lechuga se encuentre seca, ya puedes almacenar, pero para ello debes prepara un sencillo sistema que te permitirá conservarla por mucho más tiempo.

Para ello, consigue un recipiente hermético en donde esta quepa perfectamente, posteriormente, forra la base inferior de este con una o dos servilletas de papel para posteriormente colocar la lechuga cortada.

Una vez que realices esto, extiende perfectamente todos los trozos de lechuga y, al terminar, coloca otra servilleta de papel extendida como para cubrir la lechuga cortada.

Si es mucha lechuga, se recomienda que separes la cantidad y, sobre esta última capa de servilleta de papel, coloques una segunda porción de lechuga para finalmente añadir otra capa de servilleta de papel que la cubra. En general, esto será un sistema perfecto para almacenar este vegetal por mucho más tiempo.