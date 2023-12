Conoce este método para lavar y desinfectar más rápido las uvas en Año Nuevo

Para la cena de Año Nuevo las uvas son un elemento muy importante gracias a la tradición de las 12 campanadas. Sin embargo, dado que es una fruta que se come cruda, es muy importante lavar y desinfectar las uvas previamente antes de nuestro evento.

Con esta idea, te diremos cómo llevar a cabo este proceso paso a paso y cómo debes guardarlas para que no haya ningún problema con tus uvas.

Lavado

Para lavar las uvas, lo primero que debes hacer es colocarlas todas en un recipiente hondo sin quitarlas del tallo (si aún lo conservan) y cubrirlas con agua.

De esta forma, puedes frotarlas ligeramente entre tus manos sin hacer mucha presión para quitar los restos de suciedad o tierra que pudieran contener. Evita utilizar jabón u otros productos químicos en este paso, ya que podrían contaminar tus alimentos.

Desinfectado

Una vez que estén lavadas, elimina el agua y prepara en otro recipiente una solución desinfectante. Puedes hacerla con productos comerciales o con un poco de cloro. Una vez que tengas la solución desinfectante, introduce tus uvas en ella y déjalas reposar en el líquido durante 15 minutos. Luego, elimina el líquido y deja secar tus uvas sobre una toalla de papel absorbente.

Almacenamiento

Si planeas hacer este proceso antes de la cena y deseas guardar tus uvas, simplemente retíralas del tallo y colócalas en un recipiente limpio. Luego, cúbrelo con papel plástico de cocina y guárdalo en la parte central del refrigerador hasta que las necesites. De esta manera, se conservarán en buen estado, limpias y desinfectadas.

LOS NUTRIENTES DE LAS UVAS

Según la USDA (U.S. Department of Agriculture) por cada 100 granos de esta fruta se aportan 67 calorías, 0.4 gramos de grasas totales, 0.1 gramos de ácidos grasos saturados y 0.1 gramos de ácidos grasos poliinsaturados. Además las uvas no aportan colesterol.

Esta fruta de la que se obtiene el vino, también aporta 2 miligramos de sodio, 191 mg de potasio, 17 gramos de carbohidratos, 0.9 gramos de fibra, 16 gramos de azúcares y 0.6 gramos de proteínas.

En cuanto a vitaminas y minerales, contienen del grupo A, C, D, B12, B6, calcio, hierro y magnesio.

Por si fuera poco, las uvas equilibran el índice glucémico en la sangre y funcionan como un laxante natural. Así que consumir 100 gramos durante un día es benéfico en personas sanas, pero también en las que padecen de colesterol alto o diabetes.