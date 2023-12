Condusef: Estos son los errores financieros más comunes que afectan tu historial crediticio

De acuerdo a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Consusef), el contar con un buen historial es favorable para obtener acceso a mejores créditos. Si tienes un mal historial crediticio es cuando vienen los problemas.

La Condusef señaló que es importante saber que la información en tu Buró de Crédito es tu carta de presentación ante cualquier institución financiera. Es muy importante tener un buen historial, de lo contrario, seguramente estás cometiendo algún error.

ERRORES MÁS COMUNES

Dejar de pagar

La Condusef puntualizó que ya sea por falta de recursos o por una mala organización financiera nunca dejes de pagar lo que debes. El banco reporta tu comportamiento de pago ante el Buró de Crédito y círculo de crédito y esto deja una marca en tu historial. Esta situación puede arruinar tus planes a futuro de obtener un crédito para adquirir un auto, una casa o para hacer crecer tu negocio.

No tener historial crediticio

Si nunca te has animado a entrarle al mundo de las tarjetas de crédito, seguramente no tienes historial en Buró de Crédito. Esto definitivamente es un punto importante a la hora de solicitar un crédito, pues sin historial, la entidad financiera no sabe tu comportamiento de pago y difícilmente querrán adquirir el riesgo.

Solicitar muchos créditos

Si estás buscando un crédito, no metas demasiadas solicitudes al mismo tiempo. Las entidades financieras por lo general revisan tu historial y esto genera un registro, es decir, cuando el banco X lo revisa, el banco Y puede ver que X revisó tu historial, lo que quiere decir que estás buscando un crédito, pero tienes un riesgo de sobreendeudamiento si te lo otorgan.

Buscar soluciones rápidas

Si estás en proceso de solucionar tu mal historial crediticio, debes tener paciencia. Es un proceso que puede tardar algunos años para que los prestamistas puedan disminuir el riesgo que implicaría prestarte. No hay manera en la que puedas acelerar el proceso.

Muchas empresas afirman que pueden mejorar tu historial al instante, no les creas, es imposible, mejor dedícate a generar estrategias eficaces para liquidar tus deudas y volver a la estabilidad financiera.

La Condusef argumentó que es importante checar tu Buró de Crédito constantemente para verificar que en tu historial no se refleje error alguno, de ser así, puedes verte afectado. Lo mejor es considerar estar pendiente para poder hacer una aclaración oportuna ante Buró de Crédito y que resuelvan el inconveniente.