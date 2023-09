Condusef alerta sobre un nuevo fraude financiero de extorsión a domicilio

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), dio a conocer que as llamadas telefónicas para robar datos personales, los ciberataques por redes sociales y otras plataformas electrónicas no fueron suficientes para los delincuentes , pues ahora han encontrado una nueva forma de vulnerar a las personas, se trata de la extorsión a domicilio, un nuevo modo en el que visitan a las víctimas en sus hogares para sacarles información sensible y después con esta cometer algún ilícito.

La Condusef a través de sus redes sociales alertó sobre este modo de extorsión en el que una persona aparece en tu domicilio para ofrecerte alguna orientación o servicio financiero, pero en realidad lo que quiere es tener acceso a tu información personal.

¿QUÉ HACER SI ERES VÍCTIMA DE UNA ESTAFA?

No confiar en desconocidos

No dar información confidencial

No proporcionar documentos

No firmar nada

Llamar al banco directamente para corroborar la información

Acudir a sucursal para la aclaración y verificar el manejo de tus datos personales

Contactar a la Condusefpara recibir orientación través de asesoria@condusef.gob.mx o al teléfono 55 53 400 999

MODO EN EL QUE OPERAN

La Condusef especificó que al llegar la puerta de tu casa, es probable que la persona se presente como algún ejecutivo de cuenta de tu banco o alguna otra institución financiera, te llame por tu nombre completo o incluso antes de acudir a tu domicilio, te haga una llamada personal para indicarte el motivo de su visita y al brindarte información sensible como tu dirección, puede que pienses que es algo real, pero no es así, enciende las alertas.

Usuarios revelaron que gestores de cobranza de alguna institución externa a su banco o incluso ejecutivos de su propio banco habían llegado a su domicilio para plantearles un problema con su situación financiera, ya sea una compra o transacción retenida, un adeudo pendiente o el trámite de una tarjeta o préstamo detenido, entonces, esta persona que se hacía pasar por un trabajador acudía al hogar de las víctimas para corroborar datos.

CARGOS IRREGULARES

Ante esa situación, la Condusef argumentó que hubo quienes se alertaron pues uno de los mensajes que más resaltan las instituciones financieras es que jamás piden datos personales a sus usuarios y mucho menos van a visitarlos a sus hogares para eso, no obstante, en las últimas semanas se han registrado varios casos similares.

La Condusef alertó en que estas personas que usurpan la identidad de un trabador bancario, buscan convencer a las víctimas al decirles por ejemplo, que sus cuentas están restringidas por cargos irregulares o incluso se presentan como gestores que prometen que borrar tu historial crediticio a cambio de dinero y por supuesto, información personal, sin embargo, esto no es más que un fraude.