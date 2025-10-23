  • 24° C
Nacional / México

Conagua alerta por fuertes lluvias, vientos y bajas temperaturas en siete estados de México

Las condiciones meteorológicas adversas son resultado de la interacción entre varios sistemas atmosféricos

Oct. 23, 2025
Se espera ambiente frío en zonas montañosas.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitieron una alerta por lluvias intensas, vientos fuertes y descenso de temperaturas que afectarán a varias regiones del país este viernes.

Los fenómenos atmosféricos estarán concentrados principalmente en siete estados: Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, aunque otras entidades también registrarán lluvias y rachas de viento significativas.

De acuerdo con el pronóstico del SMN, se esperan precipitaciones de diversa intensidad en el noreste y este de Chihuahua, el norte y este de Coahuila, el centro y sur de Michoacán, así como en la costa y suroeste de Guerrero, el suroeste y costa de Oaxaca y el sur de Chiapas.

También se prevén chubascos en la región Tehuacán-Sierra Negra de Puebla y la región Olmeca de Veracruz, además de lluvias aisladas en estados del norte, occidente y sureste del país.

VARIOS SISTEMAS INTERACTÚAN

Las condiciones meteorológicas adversas son resultado de la interacción entre varios sistemas atmosféricos entre ellos un canal de baja presión en el oriente y sureste, la inestabilidad en niveles altos, la onda tropical número 39, el ingreso de humedad desde el Golfo de México y el mar Caribe, y el avance del frente frío número 10 sobre el norte de México.

A estos factores se suma la corriente en chorro subtropical y una vaguada en niveles medios y altos.

El viento será otro elemento relevante, con rachas de hasta 80 kilómetros por hora en el norte de Chihuahua y Coahuila, donde podrían formarse torbellinos. En el Istmo y Golfo de Tehuantepec, los vientos del norte alcanzarán rachas de 60 kilómetros por hora, mientras que en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas se presentará una "Surada" con intensidades similares.

Además, el ambiente frío persistirá en zonas montañosas, con temperaturas mínimas de hasta -5 grados Celsius en sierras de Baja California, Chihuahua, Durango y Estado de México, y valores cercanos a 0 grados en regiones elevadas de Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

César Leyva
