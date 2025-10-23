Conagua alerta por fuertes lluvias, vientos y bajas temperaturas en siete estados de México

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitieron una alerta por lluvias intensas, vientos fuertes y descenso de temperaturas que afectarán a varias regiones del país este viernes.

Los fenómenos atmosféricos estarán concentrados principalmente en siete estados: Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, aunque otras entidades también registrarán lluvias y rachas de viento significativas.

De acuerdo con el pronóstico del SMN, se esperan precipitaciones de diversa intensidad en el noreste y este de Chihuahua, el norte y este de Coahuila, el centro y sur de Michoacán, así como en la costa y suroeste de Guerrero, el suroeste y costa de Oaxaca y el sur de Chiapas.

También se prevén chubascos en la región Tehuacán-Sierra Negra de Puebla y la región Olmeca de Veracruz, además de lluvias aisladas en estados del norte, occidente y sureste del país.

Debido al #FrenteFrío número 10 que recorrerá el norte de México y otros sistemas #Meteorológicos, se esperan #Lluvias fuertes en #Chihuahua (noreste y este) y #Coahuila (norte), #Rachas de #Viento de 65 a 80 km/h y posibles #Torbellinos en el norte de Chihuahua y el noroeste de... pic.twitter.com/GW5dZVWWwN — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 24, 2025

VARIOS SISTEMAS INTERACTÚAN

Las condiciones meteorológicas adversas son resultado de la interacción entre varios sistemas atmosféricos entre ellos un canal de baja presión en el oriente y sureste, la inestabilidad en niveles altos, la onda tropical número 39, el ingreso de humedad desde el Golfo de México y el mar Caribe, y el avance del frente frío número 10 sobre el norte de México.

A estos factores se suma la corriente en chorro subtropical y una vaguada en niveles medios y altos.

El viento será otro elemento relevante, con rachas de hasta 80 kilómetros por hora en el norte de Chihuahua y Coahuila, donde podrían formarse torbellinos. En el Istmo y Golfo de Tehuantepec, los vientos del norte alcanzarán rachas de 60 kilómetros por hora, mientras que en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas se presentará una "Surada" con intensidades similares.

Además, el ambiente frío persistirá en zonas montañosas, con temperaturas mínimas de hasta -5 grados Celsius en sierras de Baja California, Chihuahua, Durango y Estado de México, y valores cercanos a 0 grados en regiones elevadas de Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.