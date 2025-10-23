  • 24° C
Nacional / México

Abandonan a Emili, niña de 3 años a quien los policías encontraron llorando

La hallaron en la madrugada, sentada en una banqueta de Teoloyucan, Estado de México; las autoridades emprendieron una búsqueda de su familia

Oct. 23, 2025
No, no se trató de actividad paranormal, sino el llanto a viva voz de una pequeña de tres años de edad que la madrugada de este jueves 23 de octubre fue encontrada en la calle por vecinos, quienes notificaron a las autoridades.

Policías municipales, personal del Sistema DIF, así como de Protección Civil acudieron al lugar, y encontraron la menor estaba sentada en una banqueta de la comunidad de San Sebastián, en el municipio de Teoloyucan, Estado de México.

Dijo llamarse Emili, y presuntamente fue abandonada en ese lugar; estaba completamente sola. Es una niñita de ojos de color café oscuro y rasgados; de cabello lacio y castaño, quien vestía una chamarra color rojo con la imagen de “Minnie Mouse” y gorro, pants de color rosa, adornado con dibujos de tacitas de café, y calzado tipo crocs colores verde agua y rosa.

Cuando autoridades entrevistaron a los vecinos, estos dijeron que no la conocía, por lo que presuntamente fue dejada a su suerte en ese lugar.

Sin embargo, antes de que Emili fuera encontrada, una vecina contó a la autoridad que escuchó a dos personas, una de ellas hombre, que discutían el horario, pero luego se marcharon.

La niñita fue llevada en ambulancia a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en Cuautitlán Izcalli, donde fue valorada, donde se dio curso a la denuncia y se inició la investigación, donde se buscará a los familiares de la nenita.

En tanto, Emili quedó bajo resguardo del DIF de Teoloyucan y fue llevada al albergue en Huixquiluca; además se hizo un llamado a la población a colaborar para dar con los familiares de la niña, ya sean padres o abuelos; en caso de que ninguno la reclame, pasaría al DIF Estatal.

Edel Osuna
