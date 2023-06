Conade reinicia pago de becas a nadadoras

El día de ayer martes, la Comisión Nacional del Deporte (Conade), retomó el pago de las becas a las atletas de natación artística, luego de que Agustín Tello Espíndola, juez de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, ordenara a la dependencia regresar los recursos a las nadadoras.

Cabe recordar que a las atletas se les restringió el beneficio económico desde el mes de enero del presente año por ordenes de la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara.

El juez había dado un plazo de tres días a la dependencia federal para comprobar que los deportistas habían recibido su estímulo económico, plazo que venció el pasado viernes 16 de junio.

Sin embargo, fue hasta el día de ayer martes 20, que se inició con los pagos, y según el abogado José Luis Jiménez, el monto recibido por parte de las atletas corresponde al mes de junio y que esperan que en los próximos días se les haga entrega del total del adeudo que comprende desde el mes de enero, cuando el apoyo fue retirado de manera ilegal por la exvelocista Guevara.

Apenas el pasado jueves 15 de junio Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade, había manifestado que no se le notificó sobre la orden judicial de regresar las becas a las nadadoras, calificando todo como un "mitote mediático".

"No tenemos la resolución y no quiero hablar del tema. No tenemos todavía la notificación, es un mitote mediático", expresó la funcionaria.

Luego de que el juez de Distrito ordenara la inmediata devolución de los recursos federales a las deportistas, dejó en evidencia y sin argumentos a Ana Gabriela, evidenciando que no hay impedimentos legales o que se violaría la ley si se otorgaban las becas sin haber competencias de por medio.