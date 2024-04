"Con los hijos no": Sheinbaum se pronuncia tras polémica por video del hijo de Xóchitl Gálvez

En medio de la contienda electoral rumbo a las elecciones presidenciales del 2 de junio, Claudia Sheinbaum Pardo, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, expresó su postura ante la reciente controversia que envolvió a Juan Pablo Sánchez Gálvez, hijo de la también candidata a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez Ruíz.

Durante una conferencia de prensa celebrada este jueves 4 de abril en el estado de Zacatecas, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México lamentó que se haya involucrado a la familia, especialmente a los hijos, en la contienda electoral.

En ese sentido, Sheinbaum Pardo recalcó que la competencia debe centrarse en las propuestas y proyectos de los candidatos y candidatas, excluyendo cualquier intervención que implique a los familiares.

"Mi postura es que con los hijos no, quienes estamos en la contienda somos las candidatas y el candidato y la contienda es un asunto de propuestas es un asunto de proyecto y de quienes participamos, pero no de los familiares. Yo no estoy de acuerdo", enfatizó.

Asimismo, la candidata de Morena-PT-PVEM reiteró su desacuerdo con la utilización de material relacionado con la familia de los candidatos para abordar temas electorales.

Cabe destacar que dicha posición también fue respaldada por Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien expresó su solidaridad con Xóchitl Gálvez Ruíz a través de las redes sociales, frente a la exposición mediática de su hijo.

¿QUÉ OCURRIÓ?

El material, dado a conocer por el comunicador Callo de Hacha el miércoles, ha desató miles de críticas hacia Pablo Sánchez Gálvez en las redes sociales.

En las imágenes, se aprecia al hijo de la candidata insultando y agrediendo tanto verbal como físicamente a los presentes en el bar. El joven se ve forcejeando e incluso amenazando con agredir a otras personas.