¿Cómo evitar que te vuelvan a negar la visa americana?

Como es bien sabido, que si requieres o deseas visitar suelo estadounidense debes contar con un documento expedido por su gobierno para que puedas ingresar de manera legal, esta es la visa americana con la cual puedes visitar sin problemas con migración el país de las barras y las estrellas.

Si ya has intentado conseguir la visa americana y no has tenido suerte ante los agentes consulares que terminan negándotela, o estás por realizar el trámite, estos consejos te serán de gran ayuda para que puedas obtener el documento tan anhelado para poder viajar a Estados Unidos.

El proceso para tramitar la visa americana consta de llenar el formulario DS-160, se te tomarán las huellas dactilares y datos biométricos en el Centro de Atención a Solicitantes (CAS) del Consulado norteamericano en México, y además deberás pasar a una entrevista con un agente consular, quien decidirá si eres apto o no para obtener la visa.

Sin embargo, la decisión no depende del simple criterio del entrevistador, ya que él se basará en lo estipulado en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

Existen varias situaciones o motivos por los cuales se te podría negar la visa americana y las comunes son:

Porque el oficial consular no tiene toda la información requerida

El solicitante no es elegible para la categoría de visa

La información indica que el solicitante violó la ley

En el caso de la visa de turista (B2), es común que se rechace bajo la sección 214 (b), que es cuando el solicitante no demostró ser elegible para otorgarle la visa, o quizá el entrevistador denotó que las intensiones del solicitante no son viajar de manera temporal a Estados Unidos, al no demostrar lazos suficientemente fuertes que te hagan volver a tu país de origen.

Esto se debe a que el Gobierno estadounidense tiene el temor de que los "turistas" busque permanecer de manera indefinida en suelo americano aún cuando haya finalizado el permiso de estancia en Estados Unidos.

CONSEJOS PARA EVITAR QUE TE NIEGUEN LA VISA AMERICANA:

Una de las razones que evitan que te rechacen el trámite es que demuestres que tienes las suficientes razones para regresar a tu país, en este caso México, después del periodo del permiso de estancia.

Y esto se demuestra al comprobar que cuentas con un trabajo estable en tu país, que tienes propiedades como una casa, recursos financieros para sufragar los planes de viaje.

Es importante destacar que los oficiales consulares examinan cada solicitud individualmente y consideran las circunstancias y vínculos del solicitante que se encuentran fuera de los Estados Unidos, lo que garantizará la salida del solicitante después de una visita temporal.

En caso de que se te niegue en tu primer intento, podrás volver a solicitar nuevamente la visa, pero tendrás que hacer todo desde cero, y para evitar que corras con la misma suerte trata de corregir la situación por la cual se te fue negada.

Por ejemplo, si se te negó por no contar con un empleo, primero tengas que conseguir uno que sea sólido y volver a iniciar con el papeleo.

En caso de que durante la entrevista, el agente consular dude de tu palabra puedes presentar una lista de documentos o comprobantes que demuestren que tu intención no es permanecer en Estados Unidos.

Empleo: comprobantes de pago, credencial del trabajo, carta de un empleador.

Residencia: Comprobante de domicilio, pagos donde se especifique la dirección de la casa.

Recursos económicos: Estado de cuenta, ahorros, reportes de impuestos. Afiliaciones a programas de asistencia.

Asistencia a la escuela: Credencial de la escuela, constancia de inscripción, carta firmada por el director.

Regreso: Es difícil tener boletos de avión de regreso, si aún no te han dado la visa. Pero si ya los tienes, preséntalos. Son evidencia poderosa. Si no los tienes, señala una fecha específica para tu regreso.

Comprueba que solo vas de viaje: En caso de tener los boletos para las diferentes atracciones o el hotel puedes presentarlo. Si no los tienes, puedes mencionar los sitios específicos a los que vas; cabe resaltar que entre más detallado esté tu itinerario, más posibilidades tienes de obtener la visa.