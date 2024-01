Cometa diablo, el fenómeno astronómico que podrá observarse desde México

En el 2024, México y diversas regiones del mundo aguardan la llegada de un fenómeno astronómico extraordinario, el Cometa Diablo o 12P/Pons-Brooks. Este imponente objeto celeste, con un tamaño tres veces superior al del Everest, se aproxima a la Tierra, generando expectativas de dejar una impactante impresión en el firmamento mexicano.

¿QUÉ REPRESENTA EL COMETA DIABLO?

Conocido también como 12P/Pons-Brooks, el Cometa Diablo recibe ambos nombres debido a su descubrimiento independiente por dos astrónomos diferentes. Descubierto inicialmente por Jean Louis Pons en 1812 y redescubierto por William Robert Brooks en 1883, este cometa periódico, con un periodo orbital de alrededor de 71,3 años, se aproxima nuevamente a la Tierra en un fenómeno astronómico único.

¿CUÁNDO SERÁ VISIBLE EN MÉXICO?

Se espera que el Cometa Diablo comience su aproximación a la Tierra a partir de abril de 2024, siendo visible en territorio mexicano a partir de mayo. No obstante, la fecha óptima para observar este fenómeno está prevista para el 2 de junio de 2024. Esta será una oportunidad singular, ya que los expertos sugieren que el cometa no regresará a la cercanía de la Tierra hasta el año 2095, más de 70 años en el futuro.

Para aquellos interesados en presenciar este espectáculo astronómico en directo, se aconseja buscar un lugar idóneo para la observación, preferiblemente alejado de la ciudad y en un punto elevado para evitar la contaminación lumínica.

En su punto álgido, el cometa estará a una distancia de 0,78 unidades astronómicas (117 millones de kilómetros) de la Tierra. Es relevante mencionar que, en su punto más lejano al Sol (afelio), se alejará hasta 33,6 unidades astronómicas, equivalente a 5000 millones de kilómetros.

¿HAY RIESGOS ASOCIADOS AL COMETA DIABLO?

Aunque el Cometa Diablo puede despertar asombro, no existe motivo de preocupación, ya que no está clasificado como un objeto peligroso para la Tierra. Su órbita, bien estudiada debido a su excentricidad, no muestra indicios de una amenaza inminente de colisión. En sus pasadas aproximaciones, incluida la de 1954, y en esta ocasión, el cometa será objeto de un análisis más minucioso gracias al avance tecnológico de los telescopios.

Se cree que el Cometa Diablo es la fuente de una débil lluvia de meteoroides conocida como K-Dracónidas, que ocurre aproximadamente entre el 29 de noviembre y el 13 de diciembre cada año. Estas estrellas fugaces son producto de la Tierra al cruzar la región donde el cometa dejó fragmentos de su material helado.

El paso del Cometa Diablo no solo ofrecerá una experiencia visual única, sino que también posibilitará a los astrónomos realizar análisis más detallados de su actividad, núcleo, coma y cola en forma de cuernos.