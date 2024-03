Claudia Sheinbaum: "oposición está desesperada"; invita a Alejandro Armenta a consolidar la 4T en Puebla

La candidata a la Presidencia de México por la coalición "Sigamos Haciendo Historia", Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que la oposición está desesperada e intenta engañar usando ilegalmente el logotipo del Instituto Nacional Electoral (INE) para decir que no están en contra de los programas sociales; sin embargo, el pueblo de México ya no les cree, por ello llamó al candidato de Morena, PT y PVEM a la gubernatura de Puebla, Alejandro Armenta, a hacer equipo y consolidar la Cuarta Transformación en dicha entidad.

"Están tan desesperados que hicieron unos cartelones, unos espectaculares que tienen la firma del INE, —hechos por ellos—, que dicen: ´No se pueden quitar los programas sociales´. Pues es que la gente ya no les cree. No ellos decían: ´el INE no se toca´. Pues quién ahora está usando el logotipo del INE ilegalmente. Lo que pasa es que el pueblo de México ya no les cree´´, puntualizó.

Por lo anterior, aseguró en el arranque de campaña de Alejandro Armenta, que una él, ´´vamos a hacer un gran equipo cuando lleguemos los dos juntos a la gubernatura y a la Presidencia de la República´´, pues destacó que con la continuidad de la 4T a nivel nacional y en Puebla se seguirá apoyando al desarrollo del estado a través de proyectos como la creación de la ruta México - Puebla - Veracruz del tren de pasajeros; la mejora de la carretera que recorre la mixteca poblana; la tecnificación del campo con la implementación de paneles solares, así como apoyar las iniciativas de Alejandro Armenta como el impulso a los productores locales con la creación de "Agroparques".

Además, Sheinbaum Pardo, puntualizó que a su llegada a la Presidencia, los migrantes poblanos tendrán un mayor reconocimiento. ´´Los poblanos y las poblanas, sostienen la economía de Puebla, sostienen la economía de México y también sostienen la economía de Estados Unidos´´.

En su intervención, Claudia Sheinbaum hizo énfasis en la importancia de nunca olvidar que con la 4T los programas sociales tienen como objetivo brindar apoyo a quienes más lo necesitan, contrario a lo que sucede en la oposición, donde proteger los privilegios de unos cuantos es lo más importante.

´´Ellos si llegan, ¿ustedes creen que van a defender los programas sociales? Pues si no lo hacen por convicción; nosotros es todo lo contrario, nosotros pensamos por ejemplo, que los adultos mayores son héroes de la patria, porque sacaron adelante a sus familias, a sus pueblos, a la nación completa", comentó.

Al respecto destacó que desde la continuidad de la 4T se consolidarán los programas sociales ya existentes impulsados por el Presidente como la pensión de adultos mayores, ´´Sembrando Vida´´, entre otros, pero además se implementarán nuevos apoyos como la construcción de más preparatorias y universidades; otorgar una beca universal para niños y niñas de preescolar a secundaria; dar un apoyo mensual para mujeres de 60 a 64 años; así como fortalecer la salud como un derecho, a través de iniciativas como ´´Salud Casa por Casa´´, y la creación de centros de tomas para análisis médicos y mucho más.

´´Estamos hablando de los derechos del pueblo de México, porque en el pasado decían: ´Quien tenga dinero, que tenga acceso a todo, quien no tenga dinero, pues es un flojo´. Y la gente trabaja, trabaja y trabaja y no tiene acceso a un buen salario, porque era un sistema que los dejó en esa situación´´, puntualizó.

Por lo anterior, en apoyo a los trabajadores Claudia Sheinbaum expuso que en su gobierno se construirán al menos 500 mil viviendas; se asegurará que el salario mínimo continúe incrementando, pero además se echarán para atrás las reformas de pensiones impulsadas en los sexenios de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón con la finalidad de garantizar un retiro digno.

´´Ahora el gobierno se dedica a apoyar al pueblo de México, a apoyar al que menos tiene, esa es la gran diferencia´´, garantizó.

En el arranque de su campaña, Alejandro Armenta Mier, candidato a la gubernatura del estado de Puebla, destacó que es fundamental seguir trabajando para que los sueños de todos los poblanos y las poblanas se cumplan, lo cual aseveró se logrará desde la unidad dentro de la coalición ´´Sigamos Haciendo Historia´´ y sobre todo, con la fuerza del pueblo de esta entidad.

´´Llegó la hora del sueño mexicano con la doctora Claudia Sheinbaum, el sueño mexicano significa Cuarta Transformación, el sueño mexicano y poblano significa Humanismo Mexicano, el humanismo que ha planteado la doctora Claudia Sheinbaum, significa poner en el centro de las atenciones, de todas las autoridades a las mujeres, a los jóvenes, a los niños, a las personas con discapacidad, a las personas de la diversidad sexual, a los campesinos, a los empresarios, a los maestros, a los productores, pero sobre todo, amigos y amigas, en la Cuarta Transformación, por el bien de México, primero los pobres´´, aseveró.

Al arranque de campaña por la gubernatura de Puebla, también estuvieron presentes, Gerardo Fernández Noroña, coordinador de Enlace con Organizaciones Sociales y Civiles; Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Enlace Territorial; Ignacio Mier Velazco, candidato a Senador por Puebla; Lizeth Sánchez García, candidata a Senadora por Puebla; Eduardo Castillo Pérez, candidato a Diputado Federal por el Distrito 14; Olga Lucía Romero Garci-Crespo, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Puebla; Jaime Natale Uranga, presidente estatal del PVEM; Ernesto Villareal Cantú, Comisionado político-electoral nacional del PT; Maiella Gómez Maldonado, dirigente nacional de Fuerza por México; Olivia Salomón, enlace con el sector empresarial de la campaña de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo; Leonel Godoy Rangel, coordinador de la 4ª Circunscripción de la Campaña de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo y Esthela Damián Peralta, delegada política en el estado de Puebla y coordinadora nacional de Defensa del voto de la Campaña de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.