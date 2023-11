Claudia Sheinbaum continúa a la cabeza en la última encuesta de Mitofsky

De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional Tendencias Electorales Rumbo al 2024, levantada entre los días 10 y 12 de noviembre por la empresa Mitofsky para el Economista, Claudia Sheinbaum, encabeza la preferencia electoral.

A seis meses de que se realicen los comicios presidenciales, la virtual candidata presidencial de la alianza Morena-PT-PVEM, se impone a Xóchitl Gálvez, precandidata presidencial de la coalición Pan-PRI-PRD con una diferencia de 26.4 puntos.

En octubre pasado, la diferencia con su contendiente más cercana era de 24.5 puntos.

Resultados que no tomaron en cuenta a, quienes no declararon el sentido de su voto o dijeron que no votarán (preferencia efectiva).

BAJA SAMUEL GARCÍA

Con respecto al mes de octubre, en noviembre Samuel García, precandidato presidencial del partido Movimiento Ciudadano (MC), bajó 0.1 por ciento su preferencia electoral efectiva.

Tomando en cuenta a los que no revelaron por quién votarán o no acudirán a las urnas, Claudia Sheinbaum también gana a Xóchitl al tener 49.6 contra 26.8 por ciento, respectivamente, mientras 9.9 por ciento dijeron preferir a Samuel.

Cabe señalar que. hasta este mes de noviembre, 81.2 por ciento de los encuestados manifestó conocer a Sheinbaum mientras que a Xóchitl la conoce 65.6 por ciento y 36 por ciento a Samuel García.