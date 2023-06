Cirujanos del ISSSTE cometen un pequeño error de cálculo

El pasado 31 de mayo, una mujer de 67 años de edad fue intervenida quirúrgicamente por médicos del hospital del ISSSTE, para tratar de mejorar su estado de salud, ya que desde hace tiempo sufría por desgaste en su rodilla izquierda.

Después de recurrir a un tratamiento por un año para contrarrestar el desgaste de su rodilla, se llegó a la conclusión que lo mejor sería la cirugía, siendo programada para la fecha antes mencionada, sin embargo, ahí empezó su verdadero sufrimiento.

Doña Juanita, habitante de la colonia 20 de Noviembre de Ciudad Valles, San Luis Potosí ha declarado a medios locales que los médicos le amputaron la pierna que no era a pesar de adnertirles que estaban equivocados, cuando las enfermeras la preparaban para la operación les advirtió que estaban equivocadas y que esa era la pierna equivocada, pero hicieron caso omiso y continuaron.

"Les dije porque vi que comenzaron a limpiarme; les dije que esa no era la pierna, que era la otraa lo que la enfermera me respondió que el doctor sabía lo que hacía, pero como ya estaba anestesiada, ya no supe nada más", expresó la afectada.

Antes de la cirugía la señora no presentaba ninguna clase de molestia en la pierna derecha, pero ahora manifiesta que sufre de fuertes dolores en ambas extremidades

Doña Juanita desea abandonar la cama de hospital, pero según los médicos que la atendieron, responsables de la presunta negligencia, le han dicho que deberá permanecer por 4 o 5 semanas más.

Además, planean llevar a cabo la operación de la pierna izquierda, la que en un principio debía haber sido, dentro de 8 semanas, pero ella dice que ya no acudirá a tal cita.

La familia de doña Juanita presentará una queja ante la instancia correspondiente en busca de justicia por la negligencia cometida.

Por su parte los directivos del ISSSTE no han emitido su postura al respecto por la lamentable equivocación cometida en el caso de doña Juanita.