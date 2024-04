Cinépolis: Esta es la película que se encuentra en cartelera y cuenta con garantía  

Cuando una película cuenta con la Garantía Cinépolis, los espectadores tienen la tranquilidad de que podrán disfrutar de una experiencia cinematográfica de calidad. La Garantía Cinépolis es un sello de calidad que asegura a los espectadores que las películas recomendadas por la cadena les proporcionarán momentos inolvidables en la pantalla grande. Sin embargo, si por alguna razón un espectador no queda satisfecho con la película que cuenta con esta garantía, Cinépolis se compromete a realizar un reembolso.

La Garantía Cinépolis refleja el compromiso de la cadena de ofrecer a sus clientes las mejores películas y asegurar su satisfacción en cada visita al cine.

ESTA ES LA PELÍCULA QUE CUENTA CON GARANTÍA CINÉPOLIS Y SE ENCUENTRA EN CARTELERA

El pasado 4 de abril, Cinépolis presento en sus pantallas la película "Arthur: Una Amistad Sin Límites", un estreno lleno de aventura que promete emocionar al público de todas las edades. Esta película cuenta con la Garantía Cinépolis®, asegurando una experiencia cinematográfica de calidad para todos los espectadores.

Dirigida por Simon Cellan-Jones, conocido por su trabajo en "The Family Plan" (2023), "Arthur: Una Amistad Sin Límites" cuenta la historia de un valiente y peludo compañero de cuatro patas que se convierte en el protagonista de una emocionante aventura llena de lealtad y superación. Protagonizada por el reconocido actor Mark Wahlberg y el talentoso perro que da vida a Arthur, esta película promete cautivar a la audiencia con su emotiva trama.

La historia está basada en el libro "Arthur: The Dog Who Crossed the Jungle to Find a Home", escrito por Mikael Lindnord. Este relato narra la experiencia del corredor sueco Mikael Lindnord durante el Adventure Racing World Championship 2014 en Ecuador, donde lideró al equipo Peak Performance y conoció a su mejor amigo, Arthur, un perro callejero mal herido que les acompañó durante la épica carrera de resistencia en la selva ecuatoriana.

Los espectadores podrán disfrutar de esta emocionante película que se estrenó el 4 de abril en las salas de Cinépolis. Los boletos ya están disponibles para su compra en el sitio oficial de ww.cinepolis.com, o así mismo en la aplicación móvil de Cinépolis o en la taquilla de su complejo Cinépolis más cercano.