Ciclón Lorena: SMN pronostica su formación en el Pacífico y esta sería su posible trayectoria

El sistema presenta un 90 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días

Sep. 01, 2025
El Servicio Meteorológico Nacional alertó sobre la formación del fenómeno climatológico.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una advertencia sobre la posible formación del ciclón tropical Lorena frente a las costas del Pacífico mexicano. De acuerdo con el organismo, el sistema presenta un 90 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días y un 80 por ciento en las siguientes 48 horas.

Actualmente, la zona de baja presión se encuentra a 220 kilómetros al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, desplazándose hacia el oeste-noroeste a una velocidad de entre 16 y 24 km/h.

Se espera que evolucione a depresión tropical a mediados de esta semana, y si continúa intensificándose, alcanzaría el nivel de tormenta tropical, momento en el que recibiría oficialmente el nombre de Lorena.

Las lluvias y tormentas eléctricas asociadas con la onda tropical número 29 están comenzando a organizarse, con vientos sostenidos de hasta 56 km/h, afectando principalmente las costas de Michoacán, Colima y Jalisco. Posteriormente, el sistema podría virar hacia el norte, acercándose a la península de Baja California a finales de esta semana.

LLUVIAS INTENSAS EN ESTAS ENTIDADES

Mientras tanto, el avance del ciclón y la circulación ciclónica en niveles altos provocarán lluvias intensas en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, además de oleaje elevado de 2.0 a 3.0 metros en las costas.

También se esperan precipitaciones fuertes en Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Sonora, Durango y la península de Yucatán.

Por su parte, la tormenta tropical Kiko continúa su trayecto hacia el Pacífico central, sin representar peligro para territorio mexicano.

El SMN recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, ya que las condiciones podrían cambiar rápidamente conforme el sistema avance.

César Leyva
