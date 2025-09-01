Ciclón Lorena: SMN pronostica su formación en el Pacífico y esta sería su posible trayectoria

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una advertencia sobre la posible formación del ciclón tropical Lorena frente a las costas del Pacífico mexicano. De acuerdo con el organismo, el sistema presenta un 90 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días y un 80 por ciento en las siguientes 48 horas.

Actualmente, la zona de baja presión se encuentra a 220 kilómetros al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, desplazándose hacia el oeste-noroeste a una velocidad de entre 16 y 24 km/h.

Se espera que evolucione a depresión tropical a mediados de esta semana, y si continúa intensificándose, alcanzaría el nivel de tormenta tropical, momento en el que recibiría oficialmente el nombre de Lorena.

Las lluvias y tormentas eléctricas asociadas con la onda tropical número 29 están comenzando a organizarse, con vientos sostenidos de hasta 56 km/h, afectando principalmente las costas de Michoacán, Colima y Jalisco. Posteriormente, el sistema podría virar hacia el norte, acercándose a la península de Baja California a finales de esta semana.

LLUVIAS INTENSAS EN ESTAS ENTIDADES

Mientras tanto, el avance del ciclón y la circulación ciclónica en niveles altos provocarán lluvias intensas en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, además de oleaje elevado de 2.0 a 3.0 metros en las costas.

También se esperan precipitaciones fuertes en Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Sonora, Durango y la península de Yucatán.

Por su parte, la tormenta tropical Kiko continúa su trayecto hacia el Pacífico central, sin representar peligro para territorio mexicano.

El SMN recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, ya que las condiciones podrían cambiar rápidamente conforme el sistema avance.