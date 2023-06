CFE y el nuevo cargo que inició el 1 de junio

El servicio Doméstico de Alto Consumo (DAC) registrará un incremento a partir del primero de junio de este 2023, tal y como ya se ha venido anunciando por parte de la Comisión Federal de Electricidad.

El pasado 24 de mayo la CFE emitió un oficio en donde se daban a conocer los factores en los que se basan los ajustes para la nueva tarifa del suministra de energía vigentes para el mes de junio.

Según el Oficio No. 349-B-1-I-055 el consumo se calculará de la siguiente manera:

Factor de Ajuste para el Cargo Fijo: 1.0007

Factor de Ajuste para el Cargo por Energía Consumida: 0.9875

Por lo que la tarifa será de 132.02 pesos por la cantidad de Watts hora consumida para este mes de junio, cuando en el mes de mayo la tarifa estaba fijada en 131.93 pesos y en abril 131.61 pesos; colocando al mes de junio como el que tiene la tarifa más alta hasta el momento de este 2023.

A continuación te presentamos la tabla de cómo se aplicará este cargo según la región y temporada del año:

Estados que no tendrán descuentos de CFE por tarifa de verano

La Comisión Federal de Electricidad aplica una tarifa especial que los lugares en donde se registran altas temperaturas en época de verano, esto con el fin de apoyar la economía de los usuarios al evitar que paguen altos consumos de luz derivado del uso de aires acondicionados y otras sistemas de refrigeración .

Los descuentos para la tarifa de verano aplican a partir del 1 de mayo al 31 de octubre, sin embargo la fecha exacta para cada usuario en base a la fecha de facturación, por lo que puede iniciar hasta 15 días antes o 15 días después de la fecha anunciada, al igual al concluir.

Esto se puede consultar llamando al número de la CFE y con ayuda de unos datos del recibo le dirán cuando inicia para usted la tarifa de verano en caso de aplicar.

Existen zonas del país en donde las temperaturas son más benévolas y por lo tanto no se requiere tanto consumo de energía al no emplear tanto los equipos de refrigeración, y para esas zonas o estados no aplica el beneficio de la tarifa de verano.

Estos estados en donde no aplica el descuento son: Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Jalisco, Puebla, San Luis Potosí, Tlaxcala, Zacatecas y Querétaro.