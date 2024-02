CFE: ¿Si se instalan paneles solares se deja de pagar el recibo de luz?

De acuerdo a información de la plataforma LinkedIn México, existen muchas formas de generar energía eléctrica, y las más utilizadas en el territorio mexicano son las centrales termoeléctricas, hidroeléctricas, carboeléctricas, geotermoeléctricas, eoloeléctricas y nucleoeléctricas, todas implementadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Es así como nace la energía solar recolectada a través de paneles solares. Esta herramienta sirve como mediador entre la luz del sol y un proceso por el que pasa esa energía y se convierte en electricidad.

¿SI SE INSTALAN PANELES SOLARES SE DEJA DE PAGAR EL RECIBO DE LUZ?

La respuesta es no, la CFE ya cuenta con procedimientos estandarizados y contractuales en los que entran este tipo de situaciones en las que se quiere instalar paneles solares para ahorrar en el consumo de energía eléctrica con la comisión de luz.

A pesar de que uses paneles solares, no puedes deslindarte de la CFE, es que ellos como institución gubernamental deben de tener un registro de la energía eléctrica que consume tu hogar, aun cuando ya no les pagues un recibo de luz completo.

Para esto, la comisión ofrece tres distintos contratos para el uso de paneles solares junto a la intervención de la CFE.

CONTRATOS DE PANELES SOLARES

Medición Neta de Energía

El contrato te incluye la libertad de instalar paneles solares en tu hogar y usar su energía, pero a su vez, también contar con la energía eléctrica de la CFE. Al final del mes, la comisión hace un cobro solo equitativo a lo que usaste de la electricidad que ellos te brindaron.

Facturación Neta

Esta opción es muy parecida a la anterior, pero, la diferencia es que en este contrato la energía eléctrica de la CFE es cobrada por separado, independiente de toda la energía que uses de tus paneles.

Venta Total de Energía

El contrato menos frecuente, este es usado cuando tus paneles están generando tanta electricidad que eres capaz de vender a la CFE. Este contrato es muy diferente a los todos los demás, es una ganar-ganar para el usuario y la Comisión Federal de Electricidad.