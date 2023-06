CFE: Por ola de calor, ¿amplia tarifa de descuento en recibo de luz a estos estados?

Las altas temperaturas que se han registrado en diversas regiones del país por encima de los 35 grados centígrados, han sido motivo de pregunta si la tarifa C1 que se aplica en algunos estados podría asignarse a nivel nacional.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) en temporada de verano, destina la tarifa C1 para aquellas entidades dónde las temperaturas son muy elevadas, por lo que se aplica un descuento a los usuarios en sus recibos de energía eléctrica. Sin embargo, este descuento solo es aplicable en estados del país, dónde la temperatura media mínima alcanza los 30 grados centrígrados.

Ante la ola de calor suscitada en los últimos días en el país, ¿podría la CFE extender este descuento a otros estados del país?

Hasta el momento, la tarifa C1 de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) favorece a estados como: Nuevo León, Sonora, Coahuila, Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Colima, San Luis Potosí, Oaxaca, así como Morelos, Guerrero, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Dichos estados presentan temperaturas superiores a los 30 grados centígrados por lo que el uso de aire acondicionado es indispensable en estos lugares y el gasto de energía eléctrica sube considerablemente, por lo que la CFE implementa la tarifa C1 que se aplica desde el primero de mayo y finaliza el 31 de octubre, lo que les permite a estos estados obtener un descuento en el recibo de la luz y el cuál se aplica de manera automática.

Con la entrada de la ola de calor que se vive en México y con la que se espera que 22 estados de México alcancen temperaturas de más de 45 grados centígrados, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha comentado que en algunos de estos lugares no se aplica la tarifa C1 y es necesario hacerlo, la pregunta es si podrá extenderse este beneficio a todo el país.

¿APLICARÁ CFE LA TARIFA C1 A TODO EL PAÍS POR LA ONDA DE CALOR?

La tarifa C1, actualmente no aplica en todos los estados del país por consecuencia no existe descuento que en los recibos de luz. Entre las entidades federativas que no reciben este beneficio económico son: Ciudad de México (CDMX), Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas.

Los habitantes de estas localidades, se preguntan si podrán ser acreedores al descuento de la CFE ya que, la ola de calor se ha generalizado en todo el país. Hasta el momento, la Comisión Federal de Electricidad, no se pronunciado respecto al tema ni por comunicados, ni a través de sus plataformas digitales oficiales.