Celia Lora impone orden de restricción a Lizbeth Rodríguez

Celia Lora logró una orden de restricción contra Lizbeth Rodríguez, quien desde hace meses afirmaba que tenía una relación sentimental con la hija de la leyenda del rock en México, Álex Lora.

Y es que la exconductora de Exponiendo Infieles, del canal "Badabún", de la plataforma de YouTube, llegó a tal grado que llamó al líder de la banda El Tri como suegro.

Sin embargo, Celia negó la relación con Lizbeth y consideró la situación como incómoda, máxime que llegó a decir que era su amiga.

La modelo de OnlyFans fue más allá al decir que lo que Lizbeth Rodríguez pretendía era "colgarse" de la fama y el nombre de su familia.

"Se está colgando de la fama de mi papá. Le mandé una notificación; no dio la cara. Yo no sé si ella cree que todo es broma o se le hace chistoso. Trato de llevar una vida normal y una que según era mi amiga, me lo destroza en tres segundos", detalló.

Por ello, Celia Lora decidió tomar medidas legales en contra de Lizbeth, por lo que solicitó ante la autoridad una orden de restricción.

La hija del rockero explicó que, al principio, optó por ignorar la controversia provocada por la exbadabún, pues pensó que Lizbeth se cansaría.

Pero eso no fue así, ya que "feliz me mandaba 'Somos tendencia en Google'. Eso es lo que menos quiero", comentó Celia.

Aunque consideró iniciar una demanda en contra de Lizbeth, decidió no hacerlo, pues si lo hacía la beneficiaría, pues a ella le gusta estar en polémicas, dijo Celia.

"Sería su sueño que estuviéramos en demanda. Yo por mí, lo mejor que me podría pasar es no volverla a ver", puntualizó.

TRABAJOS DE CELIA LORA Y LIZBETH RODRÍGUEZ JUNTAS

Hace años, las famosas influencers participaron juntas en una sesión de fotos para OnlyFans, momento en que Celia Lora le presento a sus padre, Álex y Chela Lora.

Por otra parte, y durante una entrevista, la hija de los rockeros dijo sentirse decepcionada; además, señaló que la historia de Lizbeth ocurrió cuando ella estaba siguiendo la gira de Madonna, en Londres, lo que la desconcertó.