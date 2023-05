Ceci Flores: "Si tienen una deuda pendiente, la cobren pero no escondan los cuerpos", tras pacto de paz respaldado por AMLO

Como esperanzador, calificó la líder de las Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Flores Armenta, el que el Presidente Andrés Manuel López Obrador respalde el pacto por la paz a nueve grupos de la delincuencia organizada propuesta por colectivos de búsqueda de México.

En entrevista para Diario del Yaqui, la activista quien se mantiene en resguardo por el Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación,

Este martes, durante la conferencia de prensa, AMLO mostró su apoyo al pacto de paz propuesto por la integrante del Colectivo Nacional de Víctimas 10 de Marzo, Delia Quiroga, a nueve grupos delincuenciales del país, para que terminen los conflictos armados y la desaparición de personas.

“Estoy de acuerdo, ojalá y se lograra la paz, eso es lo que deseamos todos, que no haya violencia, que no haya homicidios, que no haya agresiones porque se afecta a todos”, afirmó el Presidente.

Cecilia Flores quien busca a dos hijos víctimas de desaparición forzada, uno en Sonora y otro en Sinaloa, explicó que en la propuesta realizada por Delia Quiroga participaron varios colectivos de búsqueda del país, entre ellos Madres Buscadoras de Sonora.

La líder de desaparecidos quien este martes participó en una búsqueda en la Costa de Hermosillo, agregó que la petición principal de la propuesta, va en el sentido de que si un cártel cobra una deuda, no desaparezca a la persona.

“Que si tienen una deuda pendiente, la cobren, pero no escondan los cuerpos, … que no los desaparezcan”, expresó.

Cecilia Flores manifestó que al no desaparecer los cuerpos, ya no habría colectivos de búsquedas tratando de localizar a sus familiares.

“Que no hagan eso que están haciendo, que los calcinan, mutilan, es lo que no queremos, que si los matan, que los tiren en un lugar donde podamos encontrarlos”, apuntó.