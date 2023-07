Ceci Flores, líder de Madres Buscadoras, desmiente rumores que la vinculan con grupos del crimen organizado

La líder de las Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Flores Armenta rechazó lo publicado por un periódico de circulación nacional donde presuntamente la DEA la señala, junto con otras integrantes de colectivos de búsqueda de desaparecidos del país, por tener vínculos con grupos del crimen organizados en México.

En entrevista, la activista agregó que el medio de comunicación en cuestión ya se deslindó de haber realizado la publicación, por lo que envió a las autoridades el caso para que lo investiguen.

A través de su cuenta de Twitter, Flores Armenta publicó un video donde calificó la publicación de falsa y de intentar dividir a quienes integran los colectivos de desaparecidos del país.

"Están circulando noticias tontamente falsas, arman portadas, pero se ven totalmente reales, les quiero decir que no crean, que lo único que desean es dividirnos, es meter sospechas donde sólo debería existir la unidad", afirmó.

Cecilia Flores Armenta, quien ha sido considerada como una de las mujeres más influyentes de México, de acuerdo a la revista Forbes, y quien integra el colectivo de búsqueda de desaparecidos más activo en Sonora, pidió a quienes están detrás de esas publicaciones a dejarlas tranquilas "pues no las callarán".

"Como madres ya nos hicieron sufrir lo peor, no pueden entender cómo seguimos tan firmes buscando a nuestros hijos, esposos, hermanos; no entienden que este cariño no se apaga con mentiras".

"Déjennos buscar tranquilas, dejen de inventar, inventar mentiras y hoy vamos a estar más unidas que nunca, lo que dijimos un día es "hasta encontrarlos" y no vamos a parar, porque nuestra lucha es por amor a nuestros desaparecidos, por amor a los que no están y a los que como humanos merecen volver a casa", apuntó.

La mujer quien se encuentra resguardada bajo el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas del Gobierno Federal, dijo saber que existen otros colectivos de búsquedas que realizan perfiles falsos para dañar su reputación, los cuales incluso, ya son del conocimiento de las autoridades.

"Pero no lo logran porque mi enfoque no lo pierdo", sostuvo tras indicar que ello le da más fama.

La madre de Guadalupe y Marco Antonio, desaparecidos en el 2015 en Sinaloa, y en el 2019 en la Costa de Hermosillo, Sonora, respectivamente, reconoció que en ocasiones han recibido mensajes anónimos que las alertan de posibles ubicaciones donde se pudieran encontrar cuerpos de desaparecidos, pero ignora de quiénes se trate.