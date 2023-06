CCE se opone a reducción de jornada laboral

Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, manifestó que se han aplicado cambios en el ámbito laboral importantes pero que "es hora de ponerse a trabajar", garantizando que México se incrementen las inversiones.

El millonario empresario se opone a la reforma que se discutirá en el Congreso durante el próximo periodo de sesiones, donde se contempla modificar la jornada laboral.

"Hubo un paquete laboral importante, traemos un salario mínimo que como nunca, en la historia se había elevado tanto, días de vacaciones, pensiones, ha habido una serie de cambios y ha habido modificaciones a varios artículos. En un ánimo de balancearnos multilateralmente por recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pero pareciera que no tienen llenadera, lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar, no a 'no trabajar'", expresó Cervantes.

Asimismo dijo que sería mejor buscar equilibrios para que la población pueda estar por arriba de la línea de bienestar.

La propuesta de reforma busca cambiar el tiempo laboral a la semana pasando de 48 horas que son actualmente a solamente 40, contemplando dos días de descanso obligatorio.

Pero no será hasta septiembre, en el próximo periodo de sesiones, cuando se lleve a cabo la discusión que quedó pendiente.

La iniciativa se suma a otras ya aprobadas como el incremento del periodo vacacional a partir del primer año laborado que pasó de ser de 6 días a 12, y también a la publicación de la Norma 37 sobre el home office, en donde se obliga a los patrones a aportar una parte de insumos para los empleados a distancia.

"En México estamos en un momento importante, pero estamos en competencia, hay varias naciones que también se quieren llevar la inversión. No sé de qué lado están los legisladores", argumentó el presidente del CCE.

También agregó que de aprobarse esta reducción a la jornada laboral implicaría un alto costo para la inversión privada y para el Gobierno, ya que están involucrados los trabajadores del Estado a quienes se les tendría que pagar tiempo extra y recordó que esos sueldos salen de los bolsillos de todos los mexicanos.