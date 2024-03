Caso Camila: Mamá niega que la muerte de su niña haya sido su culpa

Este fin de semana, Margarita Ortega, mamá de Camila, decidió romper el silencio para enfrentar los señalamientos que han recaído sobre ella, luego de que el secretario de Seguridad municipal, Doroteo Vázquez la acusara de ser omisa.

En una entrevista exclusiva para medios de Taxco, Guerrero, la madre de la menor defendió su rol como protectora, afirmando que el homicidio de su hija no fue resultado de su negligencia.

"No es mi culpa, yo siempre he cuidado a mi hija, yo no sólo tengo una, tengo tres, no es mi culpa", declaró Margarita.

La señora Ortega explicó que confiaba en la amistad de su hija con la presunta homicida, ya que la relación no era nueva.

"Yo simplemente confié en su amiga, no es la primera vez que va a jugar con ella, no es la primera vez que lo hace, la niña incluso también iba a mi casa", añadió.

"NO ERA LO QUE YO QUERÍA": MARGARITA SOBRE LINCHAMIENTO DE ANA ROSA

Asimismo, la mamá de Camila lamentó haber depositado su confianza en las personas equivocadas, reconociendo que anteriormente les habían mostrado una cara diferente. Sin embargo, subrayó que su "único pecado" fue permitir que su hija tuviera aprecio por Ana Rosa "N" y su hija quienes, según sus palabras, siempre se mostraron amables.

En relación al linchamiento de Ana Rosa "N", la presunta feminicida de Camila, la madre de la niña expresó su dolor y desaprobación.

"No era lo que yo quería, (...) yo la quería viva, yo la quería viva para que sufra el mismo tiempo que yo voy a sufrir", manifestó.

Finalmente, la madre de Camila compartió su único deseo: que este caso sirva como un llamado urgente para prevenir futuras tragedias, ya que ninguna niña merece que le corten sus sueños y "ninguna familia merece que la destruyan como destruyeron la mía", concluyó.