Carlos Bremer fue víctima de fraude y robo por un empresario

Fue el viernes 5 de enero que el mundo de los negocios se vistió de luto con la muerte de uno de los empresarios más carismáticos y sencillos de México: Carlos Bremer.

El magnate también tenía un lado noble, pues siempre procuró apoyar el deporte y, en el ámbito político empresarial, dejó en claro su postura respecto a la reducción de la jornada laboral, la cual le parecía estupenda, pues, de acuerdo con sus palabras, permitiría a los trabajadores estar más tiempo con sus familias.

Y "PESCARON AL TIBURÓN"

Aunque era un hombre sumamente experimentado en el mundo de las finanzas y que contaba con el cariño y respeto de cientos de personas, Carlos Bremer también fue víctima de un empresario que le estafó y robó una considerable suma de negocios.

Y es que Bremer era un afecto a ayudar a las personas sin esperar nada a cambio, al grado de arriesgarse en elevadas inversiones con posibilidad de fracaso y hasta de perder sumas de dinero; sin embargo, eso no lo desanimó nunca.

Sin embargo, Carlos Bremer sí aprendió una lección y el integrante del programa Shark Tank México se refirió a esa anécdota de negocios, durante una conferencia de empresarial.

VÍCTIMA DE FRAUDE Y ROBO

De conformidad con la historia de Carlos Bremer, durante la charla fue invitado a que compartiera experiencias que cambiaron su vida, algunas de las cuales fueron positivas y otras no lo fueron tanto.

Y es que el neoleonés confesó que cuando empezaba en los negocios, un empresario, a quien gracias a su trabajo hizo millonario, insistía en decirle que iba a guardarle su dinero, a fin de que Carlos no lo gastara.

En respuesta a ese empresario, Bremer le dijo que no lo pensaba tirar a la basura, pero éste no quiso dárselo, por lo que, al final, el hombre terminó por robarle a Carlos Bremer tanto la inversión, como las ganancias, pues no le dio ningún peso.

Bremer se recuperó lentamente de la mala pasada del empresario; sin embargo, no dejó de ser una víctima de fraude y robo.

Pese a que perdí una gran suma de dinero, entre risas destacó que lo ocurrido le había dejado una gran lección, un aprendizaje, además de que optó por no guardarle rencor al hombre.

Y aunque no quiso revelar el nombre del empresario estafador, sí bromeó con que el tal "podría estar en su conferencia".

Carlos Manuel Bremer Gutiérrez dejó de existir a los 63 años de edad en su natal Monterrey, Nuevo León, luego de que se desvaneciera en su oficina, presuntamente, provocado por un pre infarto.