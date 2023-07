Capufe: ¿Cuánto cuesta usar las rampas de frenado?

En busca de la seguridad vial a la hora de transitar por las carreteras federales de México, el Gobierno ha colocado de manera estratégica rampas de seguridad, que sirven para obligar a un vehículo a detenerse en caso de algún desperfecto mecánico que impida su frenado.

El hecho de que un conductor pierda el control de su unidad, ya sea un automóvil o una camión de carga, desencadena accidentes que en muchas ocasiones son trágicos al poner en riesgo la vida del propio conductor, así como de quienes transitan en ese momento por el lugar.

Por tal motivo se han incrementado las medidas de seguridad en los últimos años, en donde se incluyen:

Estas últimas son sin duda alguna las que más llaman la atención ya que su principal objetivo es detener camiones de carga que se han quedado sin frenos evitando accidentes de lamentables consecuencias.

¿Cuándo deben usarse las rampas de frenado?

Según la Dirección Técnica de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), las rampas de frenado están disponibles para que los operadores de unidades pesadas las utilicen en caso de que sus camiones se hayan quedado sin frenos o simplemente porque dejaron de responder y así evitar los aparatosos accidentes.

Estas se encuentran en diferentes puntos del tramo federal de carreteras en el país, de 5 a 7 kilómetros de una pendiente descendiente, y su función como se ha venido diciendo es lograr primeramente disminuir la velocidad de los transportes de carga hasta lograr detenerlos por completo gracias a su superficie de retención.

Tipos de rampas de frenado:

Descendente

Horizontal

Ascendente

¿Costo por usar una rampa de frenado?

Capufe menciona que el usar las rampas de frenado es gratuito, sin embargo, existen cuotas que se deberán cubrir para la reparación de los daños ocasionados, los cuales serán cubiertos por las compañías aseguradoras de las unidades de carga o los automóviles.

A pesar de ser una obligación contar con un seguro de daños, en caso de no tenerlo contratado los autos con un peso menor a las 3 toneladas y media pagarán 7 mil pesos, y si se trata de un vehículo de carga este costo se eleva considerablemente entre los 90 mil a los 170 mil pesos.

Cabe señalar que en esos costos estimados no se incluye los gastos de grúa para el arrastre.

Así que como recomendación no olvides tener vigente tu seguro de daños y en caso de que lo requieras siempre usa las rampas de frenado ya que el no usarlas podría resultar aun mucho más costoso, recuerda que la vida no tiene precio.