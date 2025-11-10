Capturan a hombre que cruzó de California a Tijuana con el cadáver de su pareja

Érick no soportó descubrir que había criado por años a un niño que no era su hijo biológico, por lo que cegado por la furia arremetió contra su mujer, Aracely, y la asesinó. Luego, el tipo subió el cuerpo a su carro, condujo hasta Tijuana y lo abandonó.

La detención de Érick, cocinero en Estados Unidos, se registró el sábado 8 de noviembre, en la fronteriza ciudad bajacaliforniana, y fue concretada por policías municipales.

EL CRIMEN DE ÉRICK

De acuerdo con la información, Érick, de 44 años de edad, descubrió que a quien consideraba su hijo en realidad era de otro hombre, por lo que sostuvo una fuerte discusión con su pareja, durante la cual descubrió que el niño que había criado no era su hijo; sin embargo, en un momento dado la asesinó.

El tipo subió el cuerpo de la infortunada en un automóvil, un Dodge Charger gris, condujo hasta Tijuana y lo abandonó; sin embargo, quizá arrepentido le confesó a su madre su horrendo crimen, por lo que la señora, afectada, denunció a su hijo.

De acuerdo con la información, Erick se desempeñaba como cocinero y vivía en Long Beach; se cree que el sábado 8 de noviembre golpeó y estranguló a Aracely.

Cuando llegaron los uniformados a la calle 8 esquina con 26 de Julio, de la colonia 10 de Mayo, la mujer señaló a Érick, de quien informó era su hijo; los agentes revisaron el carro y dentro estaba el cuerpo rígido de Aracely, por lo que procedieron a su arresto.

Del incidente se dio vista a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California, cuyos oficiales se presentaron para la detención del hombre, así como del traslado del cadáver al Servicio Médico Forense (Semefo).

El hombre confesó a los policías que había matado a Aracely en Los Ángeles, California, y que luego movió el cuerpo hasta Tijuana, donde pretendía abandonarlo.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los internautas es cómo pudo Érick pasar el cuerpo sin vida de su mujer sin que fuera detectado.

Como el asesinato ocurrió en Estados Unidos, se espera que las autoridades soliciten formalmente la extradición de Erick, a fin de que sea juzgado bajo las leyes de norteamericanas.