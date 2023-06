Buró de Crédito no te pondrá en lista negra por estas deudas

Así que si tienes algunas de estos compromisos, paga a tus familiares para que te hagas de un buen nombre; cumple con la fecha de refrenda o de desemepeño y, finalmente, sin que te des cuenta, pagarás tu compromiso vía descuento de nómina.

Empeños: Esta es también una alternativa para obtener dinero, pero no impacta en tu historial financiero, ya que se basa en la prenda de artículos a cambio de dinero, cuyos pagos quedan establecidos en un contrato, que muchas veces se paga mensual, con un monto de interés. Y aunque no afecta tu historial en el Buró de Crédito, si no cumples tu pago, perderás lo empeñado.

Los créditos de nómina: Aunque también te puede aportar, este empréstito no se refleja en tu historial crediticio, pues si la empresa que lo otorga no tiene convenio con el Buró, no tiene mayor impacto. Estos financiamientos son ofrecidos por empresas a sus empleados, y se caracterizan por descontar directamente de la nómina del solicitante, lo que evita que hagas pagos adicionales; no obstante, no está de más verificar si la empresa tiene acuerdo con el Buró, a fin de que no se refleje en tu historial.

Esta es una de las opciones más comunes, pues estas transacciones monetarias no se integran al Buró, ya que no se rigen por las leyes mercantiles y se rigen bajo acuerdos personales. Aunque es así, no significa que no pagues a los que te prestaron de buena fe.

Así que si tienes algunas de estos compromisos, paga a tus familiares para que te hagas de un buen nombre; cumple con la fecha de refrenda o de desemepeño y, finalmente, sin que te des cuenta, pagarás tu compromiso vía descuento de nómina.