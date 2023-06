Buchona Vs Buchifresa de Sinaloa

Es común en los estados del norte del país, principalmente Sinaloa escuchar los términos de buchona o buchifresa, sin embargo, muchos pudieran no estar familiarizados con ellos; aquí te explicamos a que se refieren estas dos personalidades.

Son dos tipos de subculturas urbanas que se distinguen por su manera de vestir, hablar y el entorno que les rodea.

En un principio, surgieron las buchonas que por lo regular son mujeres que su estilo de vestir es algo vaquero, de botas, sombrero o gorra; y otro distintivo es el lenguaje florido que manejan con variadas groserías y el clásico estilo "arremangado" de "fierro pariente" entre otras frases.

Este tipo de personas eran como el agua y el aceite con las fresas, que por lo regular son mujeres de un circulo social diferente al de las buchonas, aunque ambas pueden manejar fuertes cantidades de dinero o estar rodeadas de gente de dinero, pero en la manera de como se expresan existe un abismo.

Sin embargo, con el paso del tiempo los estilos se fueron mezclando, lo que dio el origen de las buchifresas, que no es más que una combinación entre ambas subculturas urbanas, aún así tienen sus diferencias marcadas, que a continuación las haremos notar.

Buchona Vs Buchifresa

Una buchona por lo regular tiene que tener dinero o se rodea de gente de dinero, muestra mucha seguridad, en cuanto al estilo de vestimenta como se mencionó anteriormente es algo vaquero pero con ropa de marca.

Otra característica, es que por lo regular recurren a las cirugías para acentuar más la belleza del rostro y resaltar las formas del cuerpo; aunque no es una regla, ya que no todas lo hacen.

Normalmente siempre usan pestañas postizas, extensiones de cabello y tintes u otros tratamientos estéticos; además del maquillaje cargado y uñas muy largas.

En cambio una buchifresa recurre a un estilo de vestir es más casual y no vaquero con ropa costosa, pero no siempre es de las marcas del momento, normalmente son de dinero de un circulo social de la alta sociedad, por lo regular no se junta con tipos buchones o buchonas y no usa sombrero o gorra, claro a menos que sea en la playa para protegerse del sol.

Su vocabulario es más sobrio, no tan cargado de groserías como el de las buchonas y en cuanto a su look, no son tan apegadas a las cirugías, por lo que muestran su belleza más al natural y muy exuberante.

El maquillaje es menos cargado y en cuanto a las uñas suelen no ser tan extravagantes, y otra diferencia es que normalmente frecuentan sitios de alta gama.