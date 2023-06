Beca Benito Juárez: Tu app está bloqueada y no has podido retirar dinero. Conoce cómo desbloquearla

La Beca del Bienestar Benito Juárez, beneficia a miles de estudiantes de educación básica, media superior y superior en todo el país.

Los becarios deben revisar de manera periódica el estatus de cómo se encuentra su beca y si el pago será depositado a la cuenta de la tarjeta del Banco del Bienestar. Sin embargo, muchas veces los intentos de retiro resultan fallidos porque la app de la Tarjeta del Bienestar fue bloqueada.

Si eres beneficiario de la Beca Benito Juárez y no has podido retirar porque tu app Bienestar Azteca se encuentra bloqueada, aquí te informamos que hacer para que recuperes el acceso.

RECUPERA EL ACCESO A TU APP BIENESTAR AZTECA

Si eres beneficiario y tu app está bloqueada y no has podido retirar el dinero de tu beca o si acudiste a las oficinas a realizar el trámite de actualización de datos y recuperación de acceso a la app Azteca, pero aún no puedes acceder a la app y te aparece este mensaje.

Debes de leer cuidadosamente la siguiente información para recuperar el acceso a tu app y puedas retirar con éxito tu dinero.

1. Consulta el Buscador de Estatus

2. ¿Qué hacer si no te atendieron en Banco Azteca?

Ahora, debes ingresar al Buscador de Estatus y conocer la fecha, hora y sucursal de Banco Azteca y acudir a ella para recuperar el acceso a tu app Bienestar Azteca.

Sigue estos pasos que se te indican:

1. Ten la CURP a la mano y entra a buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/

2. Busca la sección "Recupera el acceso a tu app Bienestar Azteca

3. Revisa cuándo, a qué hora y dónde será tu cita

4. El día de tu cita acude con tu documentación completa, vigente y en buen estado. Además, imprime o toma un captura de pantalla del mensaje donde se vean los datos de tu cita.

5. Descarga la app Bienestar Azteca en tu tienda de aplicaciones de tu celular y activa los permisos de ubicación y cámara.

6. Sigue las instrucciones que te dará el personal de Banco Azteca

Y así de fácil, recuperas el acceso a ti app Bienestar Azteca y retiras tu Beca Benito Juárez.

Deberás asistir únicamente el día y la hora a la sucursal de Banco Azteca que fue indicada en el Buscador de Estatus.

Si eres menor de edad, deberás ir acompañado de tu madre, padre, abuelas, abuelo, hermana o hermano mayor de edad con la siguiente documentación:

-Acta de nacimiento original

-CURP

-INE vigente de tu madres, padre, abuelo, abuela, hermana o hermano mayores de edad o el tutor (a).

-Impresión o captura de pantalla de la fecha y hora de la cita que se muestran en el Buscador de Estatus.

Una vez que te hayan atendido en la sucursal del Banco Azteca, todos los documentos te deben ser regresados.

¿SI NO TE ATENDIERON EN EL BANCO QUE DEBES DE HACER?

Si te presentaste a tu cita en tiempo y forma, con toda la documentación y acompañado de tu madre, padre, abuela, abuelo, hermana o hermano mayores de edad, tutora o tutor (en caso de que seas menor de edad) y por alguna razón no pudieron atenderte en la sucursal de Banco Azteca, por favor, realiza lo siguiente:

1. Ingresa al Buscador de Estatus en: buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/

2. Llena a detalle el formulario que se encuentra en el buzón de mensajes para reportarnos la incidencia

Una vez hecho todo este procedimiento, una persona se pondrá en contacto contigo para brindar una solución.

Recuerda que todos los trámites son gratuitos.

Si necesitas recibir orientación llámanos al 55 1162 0300

