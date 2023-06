Beca Benito Juárez: ¿Qué pasa con mi apoyo si no lo retiro?

El gobierno de México, beneficia con programas económicos a millones de personas y uno de ellos, es el otorgado a través de la Beca para el Bienestar Benito Juárez, que tiene como objetivo apoyar a las familias de bajos recursos que cuentan con hijos cursando educación básica en escuelas públicas del país.

Dicho apoyo económico que consta de 875 pesos al mes, se depositan durante los 10 meses que dura el ciclo escolar, siempre y cuando el beneficiario continúe inscrito en el nivel educativo de escuela pública y cumpla con ciertos requisitos.

-Por lo menos, uno de los hijos menores que se encuentran bajo la tutela del padre de familia, debe estar inscrito en una escuela pública de educación básica en modalidad escolarizada y que se encuentre en una localidad prioritaria.

-Si se demuestra que los recursos de la familia no son suficientes para cubrir las necesidades básicas, se puede formar parte del programa, incluso si el alumno no acude a una escuela de una localidad prioritaria.

Para aplicar al programa de la Beca Benito Juárez, es la Coordinación Nacional de Becas, la que se encarga de identificar las localidades prioritarias.

Si se desea saber si la escuela en la que estudian tus hijos se encuentra dentro de la elegibilidad de criterios para incorporarse al programa de becas, se deberá ingresar a: https://buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/escuelas/

Si el resultado es favorable, se deberá esperar la siguiente convocatoria para inscribirse al programa.

Una vez cumplidos con los requisitos, los depósitos de la beca se realizarán mediante la Tarjeta del Banco del Bienestar en 2023.

LOS MONTOS SE OTORGAN DEPENDIENDO DEL NIVEL DE ESTUDIOS

-Educación básica: $1,750 pesos mensuales.

-Educación media superior: $1,750 pesos mensuales.

-Educación Superior: $2,575 pesos mensuales.

Mediante la plataforma Twitter, se informó que los beneficiarios del programa de becas del nivel medio superior, tienen hasta el viernes 10 de marzo de 2023 para cobrar su apoyo, de lo contrario perderá vigencia.

Para aquellos becarios que no hayan recogido la tarjeta del banco en el pasado mes de febrero, se recomienda esperar aviso sobre la reprogramación de la cita.

Otra de las recomendaciones cuando existen pagos pendientes, es ingresar a la aplicación de Bienestar Azteca o en la página web y revisar si en el perfil existe algún mensaje en la sección "Mis trámites".

¿QUÉ SUCEDE SI NO SE RETIRA LA BECA DEL BIENESTAR BENITO JUÁREZ?

En el caso de que algún beneficiario no haya retirado su beca, La Coordinadora Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, suele retener el apoyo antes de suspenderlo o darlo de baja y los recursos que haya pendientes, se reintegran a la Tesorería de la Federación.

Si los becarios no acudieron a recoger la tarjeta bancaria o no firmaron su contrato de cuenta de ahorro, es otro de los motivos por los cuáles se pueden suspender la realización de los depósitos. Asimismo, el beneficiario no debe estar recibiendo otro tipo de apoyo otorgado por el gobierno federal.