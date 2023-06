Banorte alerta por estafas a través de mensajes de texto. Evita ser víctima de ciberdelincuentes

Banorte alertó a sus clientes a través de su aplicación móvil, sobre una forma de estafa con la que pueden robarles sus datos, con un mensaje que dice: "Tu seguridad es nuestra prioridad", la institución explica de qué se trata y cómo evitar ser víctima de fraude.

El banco explica que el "Phishing" o robo de identidad, es la forma en la que los ciberdelincuentes engañan a los clientes para robar sus datos personales, como números de cuentas bancarias y contraseñas, con la finalidad de cometer estafas.

Según Banorte, este tipo de fraude se realiza vía celular a través de SMS, correos electrónicos, y a través de una página web, de esa manera, los ciberdelincuentes pretenden acceder a la información bancaria o personal.

Por esa razón, el banco advierte a sus clientes que "no interactúen con correos, SMS o portales".

Para evitar ser víctima de los ciberdelincuentes, la institución recomienda a sus clientes no abrir SMS o cualquier mensaje si no identifica al remitente o el mensaje no está personalizado; asimismo, remarca que, si les piden ingresar a una liga, no lo hagan.

PARA EVITAR CAER EN UNA TRAMPA DE LOS CIBERCRIMINALES, BANORTE ORIENTA A SUS CUENTAHABIENTES CON ESTOS TIPS:

-Revisar frecuentemente los movimientos de sus cuentas.

-No compartir contraseñas, Token o número de cuenta vía electrónica.

-Ingresar a los servicios de banco en línea escribiendo en la barra de su navegador.

-Cambiar la contraseña de sus cuentas y servicios bancarios frecuentemente.

-No tirar a la basura papeles que contengan información personal o bancaria sin antes destruirlos.

-La institución aclara que NO solicita números de cuentas o contraseñas por correo electrónico, teléfono o mensajes de texto, bajo ningún motivo.

-Otra recomendación es NUNCA ingresar contraseñas o números de cuentas bancarias en links que lleguen por mail. Las ligas que Banorte envía son para que las tecleen en la barra del navegador y así evitar dar clic directamente a las páginas falsas.

-Evitar escribir datos personales en redes sociales, como domicilio, teléfono fijo, nombre completo o CURP.

-De igual manera, el banco pide a sus clientes guardar en un lugar seguro sus tarjetas de crédito o débito y estados de cuenta.