Autos "chocolate": últimos días para regularizar en 2023; ¿habrá más prórroga en 2024? Esto sabemos

Autoridades han confirmado que se adelanta la fecha límite para completar el trámite de nacionalización de autos "chocolate". Será este mismo mes de diciembre cuando las personas puedan hacer este trámite para los vehículos de procedencia extranjera en México, gracias al nuevo decreto que está a punto de llegar a su fin.

De no completar el trámite antes de la fecha límite del mes de diciembre, los propietarios de autos "chocolate" en México podrían enfrentarse a duras sanciones como la incautación de sus vehículos por parte de la autoridad. Se ha dado un plazo de casi dos años para que todos los vehículos extranjeros puedan cambiar su situación pero aun no se completa el padrón que se buscó en un inicio.

¿CUÁL ES LA FECHA LÍMITE?

El Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (Sates), aseguró que será este próximo viernes 29 de diciembre el último día que se dará como fecha límite para que las personas puedan acudir a la cita que han tramitado en línea para presentar los autos "chocolate" y realizar el proceso con el que pueden regularizar su situación en el país.

El Sates puntualizó que esta medida se implementó debido al periodo vacacional que se cruza con el fin de año y que dejará sin servidores públicos las oficinas estatales.

CLARIDAD

Luego de que se adelantó la fecha límite los usuarios que busquen una cita podrían enfrentarse al problema de la saturación que se ha presentado en la página oficial que el gobierno mexicano habilitó.

De presentarse, deberás armarte de paciencia para hacerle frente a esta dificultad que se soluciona en pocos minutos. El mes de diciembre resulta crucial para que los propietarios de autos "chocolate" puedan completar el trámite.

Si en dado caso no has acudido al módulo que te corresponde por no tener una cita, el Repuve continua con la recepción de pagos para que las personas que quieren regularizar los autos "chocolate", puedan hacerlo.

¿HABRÁ PRÓRROGA EN 2024?

Durante el año 2023, el Registro Público Vehicular (Repuve), amplió en distintas ocasiones el decreto para la regularización de vehículos de procedencia extranjera conocidos como autos "chocolate".

En el mes de septiembre fue la misma secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, quien dio la noticia de que se extendería hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, actualmente la fecha ha sido modificado y será hasta el día 29.

Hasta el día de hoy Repuve no ha brindado información acerca de si habrá nueva prórroga para el 2024, por lo cual es de suma importancia regularizar tu auto "chocolate" lo antes posible y estar al pendiente de los nuevos cambios que se puedan presentar.