Aún y los del Team calor deben cuidarse de las temperaturas. Aquí te decimos cómo

Ya estamos en pleno verano y para nadie es noticia que este año ha sido por demás un año caluroso, con la presencia de varias ondas de calor que se han dejado sentir prácticamente en toda la República Mexicana.

Y si bien, hay personas que son más resistentes que otras a soportar las altas temperaturas, lo cierto es que en algunas zonas del país el termómetro ha superado los 50 grados centígrados que aunado a la alta humedad, hace que la sensación térmica sea aún mayor, especialmente de entre las 10 de la mañana a las 17:00 horas.

Y si bien las vacaciones ya comenzaron y seguramente con ellas los planes para salir, hay que hacerlo con mucho cuidado para evitar verse afectado con algún padecimiento relacionado con las altas temperaturas como golpes de calor, deshidrataciones, enfermedades diarréicas, vómitos, entre otras.

Así que ya sea que te consideres del "Team calor" o no, lo mejor es no confiarte, ya que no cuidarte puede provocarte graves problemas a la salud que incluso pueden llevarte a la muerte.

Actuar de manera precavida y preventiva puede hacer la diferencia en tu salud, por ello te compartimos algunas de las recomendaciones que el Instituto Mexicano del Seguro Social realiza para que cuides tu salud.

MUCHO OJO CON TU SALUD

· Beber muchos líquidos, aunque no cuentes con sed

· Evita comer comidas calientes o pesadas

· Procura refrescarte con mucha frecuencia bañándote

· Usa ropa cómoda, fresca y de color claro

· Elige lugares frescos y ventilados para trabajar

Además, una de las formas en las que también podemos protegernos de las altas temperaturas es utilizando gorra o sombrero, crema solar para proteger su piel y gafas de sol para evitar daños a tus ojos.