Así funciona el programa "Sana tu Deuda" de Coppel, con el que puedes recuperar tu crédito

Coppel, una de las tiendas departamentales más reconocidas de México, fundada en Sinaloa en el año 1941, decidió recuperar a sus clientes morosos brindándoles una gran oportunidad: "Sana tu Deuda", un programa con el fin de brindar a sus clientes la oportunidad de recuperar su crédito a través de la liquidación de saldos vencidos, esto con atractivos descuentos.

La empresa, que comercializa desde ropa, hasta electrodomésticos, además de en efectivo, también a través de créditos internos, ha ganado gran popularidad debido a la facilidad de pagos que proporciona.

El "Sana tu Deuda" permite a los clientes morosos liquidar el saldo pendiente con un descuento especial, y les está ofreciendo la posibilidad de pagar hasta la mitad de la deuda de manera inmediata y el resto en hasta 12 meses sin intereses.

¿CÓMO FUNCIONA "SANA TU DEUDA" DE COPPEL?

De acuerdo con la empresa sinaloense, esta se pondrá en contacto con los clientes a través de un mensaje de texto (SMS) y les ofrecerá la oportunidad de participar en el programa de descuento.

Tras recibir la oferta, el cliente debe acudir al área de cajas de abono, en su tienda Coppel más cercana, y mostrar el mensaje recibido; allí, el personal le explicará las alternativas disponibles para saldar la deuda.

Sin embargo, para acceder al programa, necesita hacer un primer pago, que se adatptará a las posibilidades económicas de cada cliente.

Tres días hábiles después del primer pago, el cliente será contactado, vía telefónica, para confirmar la realización del ajuste y la actualización de su crédito.

Una vez liquidado el saldo pendiente, el cliente podrá disfrutar, nuevamente, de la posibilidad de realizar compras con su BanCoppel.

UNA OPORTUNIDAD ÚNICA E IMPERDIBLE

Sin embargo, es importante destacar que esta es una oportunidad única, y la disponibilidad del descuento en el futuro es desconocida; por lo tanto, si recibes la oferta y tienes una deuda, no dude en aprovecharla.

Pero si no has recibido el mensaje y estás interesado en acceder a las bondades del "Sana tu Deuda", acude a cualquier tienda Coppel, o comunícate al teléfono 800-220-7735, donde se verificará la tu elegibilidad, pero esto no garantiza la obtención del descuento.