¿Ansiedad de los domingos? aquí te decimos cómo hacerle frente

¿Llega el domingo por la tarde noche y comienzas a experimentar un estado de ansiedad o tristeza? No te preocupes, este tipo de emociones conocida como ansiedad de los domingos o "sunday scaries" no solo te pasan a ti, sino que incluso, es objeto de estudio dado que muchas personas lo presentan, pero ¿a qué se debe?

Antes de pasar a ese punto, te comentaremos que la ansiedad o desánimo de los domingo, o “sunday scaries”, se presenta cuando sabemos que se acerca el inicio de la semana, es decir, durante las últimas horas del domingo y con ello, el reinicio de la rutina laboral.

Pero para entender el tema, iniciaremos diciendo que el domingo es para muchos el día de descanso tras una semana de jornada laboral o clases, y se supondría, que es el día que se destina para relajar y recobrar energía, sin embargo, no siempre sucede así.

Para el psicólogo clínico Jonathan Abramowitz, de la Universidad de Carolina del Norte, la ansiedad de los domingos “se trata de una respuesta a la percepción (ante) algún tipo de amenaza”, reveló al periódico The Atlantic, donde la persona que presenta ese tipo de emociones subestima su capacidad de hacer frente a lo que viene al sacar conclusiones apresuradas.

CÓMO EVITAR LA ANSIEDAD DE LOS DOMINGOS

Para evitar este tipo de emociones, Chris Bailey quien es un experto en productividad, hace una serie de recomendaciones que, si bien, “no curan” la ansiedad de los domingos, ayudará a la persona a hacerse consciente de esta situación y lo que puede hacer para evitarla sin dejar de ser productivo.

Antes que nada, es importante no dejar tareas “para después”, la tan famosa procrastinación, pues hacerlo solo generará más estrés del necesario.

Otra de las cuestiones y que ayudará a evitar la ansiedad de los domingos es tener claro lo que se quiere hacer en la semana que está por iniciar mediante un plan de trabajo. Para ello propone la “regla de los tres”: es decir, escribir tres objetivos claros que se desean lograr durante la semana, ya sea en el trabajo o en la vida personal. Esto, facilitará el “pensar en cómo se desea enfocar el tiempo, atención y energía”.

Un aspecto fundamental y que quizá está subestimado por algunas personas, es el hecho de no reconocer o reconocernos a nosotros mismos cuando hemos avanzado, aunque sea poco lo realizado en nuestros objetivos en el trabajo o casa. Por ello, otra de las recomendaciones para evitar la ansiedad de los domingos incluye el plasmar una lista de logros obtenidos que te hayan hecho sentir bien, lo que te dará ánimos para avazar.

Es importante también no perder de foco el ser amable y considerado contigo mismo, pues el hecho de valorar cada uno de tus logros, además de darte una perspectiva real de lo que haces, te hará sentir mucho mejor y alineado con tu trabajo o vida personal.





Y finalmente, aunque no menos importante, cuida de tu salud mental y autoestima, pues si bien, muchas de las cosas que suceden en el trabajo o en la vida personal no podemos controlarlas, es necesario saber mantener la calma para poder alcanzar lo que nos hemos propuesto como objetivos en la semana y que no se presente la ansiedad de los domingos.

Para ello, Bailey recomienda algunas alternativas como meditar, dialogar con amigos o escribir un diario.