Año nuevo 2024: A través de estas claves se te facilitará cumplir todos tus propósitos

Llega un nuevo año y con él nuevas metas y objetivos. Y es que somos muchos los que hacemos una lista de propósitos para empezar el año de forma positiva. Sin embargo, no siempre es fácil llevarlos a buen puerto. ¿Cuántos de los propósitos que te marcaste para el 2023 has acabado cumpliendo?

Es por todo ello que conviene seguir una buena estrategia desde el principio y con estas cinco claves te será mucho más fácil alcanzar tus metas.

CLAVES PARA CUMPLIR TUS PROPÓSITOS

Define qué quieres

Debe ser algo concreto. No basta con marcarse un propósito como intentar comer más sano o tener más vida social. Para conseguirlo, el objetivo debe estar mejor definido: por ejemplo, "voy a comer verdura como mínimo 5 veces a la semana" o "quiero quedar con amigos al menos tres veces a la semana".

Escríbelo en un papel y déjalo en un lugar visible. Así te será más fácil recordar tu propósito a menudo.

¿Por qué cumplir tus propósitos?

Haz una lista de pros y contras para valorar si tus razones para cambiar superan a los motivos para no hacerlo.

Por ejemplo, en el caso de querer salir más a menudo, los pros podrían ser: "me gusta pasar tiempo al aire libre", "me siento mejor cuando lo hago", "me sirve para estrechar lazos familiares o de amistad". Y los contras, "no tengo tiempo", "me cuesta demasiado esfuerzo".

Tus propósitos a corto plazo

Empieza poco a poco. Al principio tu objetivo te parecerá muy lejano y eso puede llevarte a abandonar. Para evitarlo proponte logros intermedios.

Por ejemplo, para aumentar tu vida social empieza por quedar una vez a la semana. Cuando lleves dos semanas, incrementa las salidas a dos veces, y así sucesivamente.

Haz balance de lo que has conseguido

Apunta cada día las circunstancias que han impedido o han facilitado que llegues a tu meta. Por ejemplo, si has anulado alguna de tus citas semanales con amigos, apunta justo ese día por qué no has podido acudir, ya sea porque te ha surgido un imprevisto, te encontrabas muy cansado y preferías quedarte en casa.

Si avanzas prémiate

Ganarás motivación. Busca premios que puedas concederte cada vez que llevas a cabo una acción que te acerca a tu objetivo. Te ayudará a no tirar la toalla. Al principio, puede ser útil reforzarse a menudo. Piensa tres o cuatro premios y altérnalos para no acostumbrarte.