Anciano deja todo por buscar a su esposa desaparecida

El anciano manifestó que él se encontraba trabajando en Estados Unidos, pero tuvo que regresar al país a buscar a su esposa, ya que un día salió de su casa y ya no regresó; ella tiene Alzheimer, por lo que podría estar desorientada y necesita tomar sus medicamentos.

A través de redes sociales, una persona reveló que encontró al anciano mientras recorría las calles con la esperanza de encontrar a su compañera de vida. "Muchas gracias, porque cualquier comentario o muestra de apoyo, así como una palabra de aliento, me da fuerzas para seguir con mi búsqueda y me hace no perder la esperanza de encontrarla", afirmó don Álvaro.

El abuelito invierte gran parte de su tiempo recorriendo la ciudad y municipios aledaños, sin dinero, pues se ha gastado todos sus ahorros en su largo peregrinar; sin embargo, aunque su búsqueda no ha dado resultado, él no pierde la esperanza de volver a estar junto a su esposa.

La persona que compartió la publicación pidió a la ciudadanía que apoyen al abuelito, ya sea con una palabra de aliento, con dinero, o si alguien ha visto a doña Juana o sabe dónde podría encontrarse, se lo hagan saber.

"Dios es el que manda. Él tiene la última palabra, yo tengo la fe y la esperanza puesta en el Señor", dijo don Álvaro.