AMLO revela cuánto gana como presidente y admite que recibe Pensión del Bienestar

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, durante su conferencia matutina aceptó que recibe la pensión del Bienestar que otorga su gobierno y recalcó que este apoyo es universal y ya tiene la edad para recibirlo.

El presidente reveló que no es millonario y que no recibirá una pensión como los demás expresidentes, por lo que, cuando se retire, al término de su mandato, vivirá con su pensión del Bienestar y del Issste.

"El derecho a la pensión es universal es a todos. Es un derecho si ya tienes la edad y ya contribuiste con tu trabajo en el desarrollo del país, es una recompensa. Yo no puedo decir no lo recibo, a mí me va a ayudar, porque no voy a recibir pensión del gobierno como recibían los anteriores presidentes", mencionó el presidente.

El mandatario mexicano aseguró que su intención no es acumular riqueza y vivirá con lo que sus pensiones le den.

"Voy a reunir mis tiempos de trabajo para recibir mi pensión del Issste y de eso voy a vivir porque no soy millonario. Nunca he tenido en mi vida el propósito de acumular riqueza", recalcó.

El presidente mostró durante su conferencia diaria su última declaración patrimonial en la que muestra que gana anualmente1 millón 716 mil 391 pesos por su sueldo como presidente y por las regalías por sus libros.

Reveló que por su último libro se han vendido alrededor de 400 mil ejemplares y recibe por cada uno el 12 por ciento.

El presidente mencionó que su esposa Beatriz Gutiérrez es la encargada de administrar el dinero que él recibe.