AMLO revela cuáles son sus deseos para el Año Nuevo 2024

En la mañanera de este jueves 28 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reveló sus deseos de cara al final del año 2023 y el comienzo del 2024, año que estará marcado por el fin de su sexenio y las elecciones donde se renovará la Presidencia.

"Que nuestro pueblo siga siendo muy feliz, que no se sufra. Que nadie se enferme, que no haya pleitos, que no haya agresiones, que vivamos en paz. Que el año que viene en lo económico sea como el actual", especificó AMLO.

PANORAMA

López Obrador recordó que el 2023 fue un buen año, a diferencia de los previos debido a la pandemia de Covid-19. En ese sentido, apuntó que en lo económico desea que el 2024 sea como el año que está por terminar.

"¿Qué deseo? Pues que tengamos la misma tasa de crecimiento de este año, que se sigan creando empleos. Hoy dio el Inegi información sobre empleo y la tasa de desempleo en México es de las más bajas del mundo, eso lo celebro mucho y lo deseo para el año próximo, que haya trabajo, que se tengan los ingresos en las familias para satisfacer las necesidades básicas, no haya crisis de consumo", dijo AMLO.

OBJETIVO

El mandatario federal agregó que espera que el 2024 sea un año de paz y se continúe reduciendo la inseguridad.

Finalmente, el presidente resaltó que 2024 será un año electoral por lo que se pronunció por que los ciudadanos elijan en libertad.

"Que en las elecciones se deje en libertad a los ciudadanos, que haya elecciones limpias, libres. Que sea el pueblo el que decida, elija. Que no haya trampas, que no haya fraude, eso es lo que deseo", expresó AMLO.