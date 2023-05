AMLO respalda el "pacto de paz" de madres buscadoras con cárteles

Durante la conferencia de esta mañana, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, apoyó la iniciativa de la defensora de los derechos humanos, Delia Quiroa Flores, de establecer un pacto entre las madres de diversos colectivos de búsqueda con los líderes del crimen organizado, para prevenir y erradicar la desaparición de personas.

Quiroa Flores, portavoz del Colectivo Nacional de Víctimas Diez de Marzo y Unión de Colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas, realizó una propuesta dirigida de manera directa a los líderes de las organizaciones criminales.

"Yo estoy de acuerdo, ojalá y se lograra la paz, es lo que deseamos todos, que no haya violencia, homicidios, que no haya agresiones, porque se afecta a todos. (...) Yo sí, todo lo que signifique hacer a un lado o no usar la violencia lo apruebo", respondió el presidente.

La propuesta de la activista va dirigida directamente a 10 cárteles del narcotráfico, principalmente a los que operan en Sinaloa, Tamaulipas, Baja California, Jalisco, Sonora, Chihuahua y Michoacán.

El presidente subrayó que mientras sea con la meta que no se actúe con violencia, su gobierno dará el respaldo, pese a tratarse del crimen organizado.

"Vamos a seguir buscando la paz, conseguir la paz y en eso estamos, y si hay una iniciativa de ese tipo claro que la apoyamos", declaró.

"Si hay una iniciativa de ese tipo, la apoyamos. Que no actúen (los grupos) con violencia, claro que sí. Si ese es el planteamiento, un exhorto a que no actúen de manera violenta, claro", manifestó el presidente.