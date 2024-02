AMLO reprocha a Canada exigencia de visa a mexicanos: "Se podrían haber buscado otras alternativas"

Durante la conferencia mañanera de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, por la imposición de requisitos de visa para los mexicanos que deseen viajar a ese país.

"Qué bueno que se moderaron", comentó el presidente López Obrador respecto a la solicitud de visa anunciada por Canadá para los mexicanos y señaló que "se podían haber buscado otras alternativas".

"De todas maneras nosotros consideramos que se podían haber buscado otras opciones, otras alternativas; sin embargo, ellos tomaron esta decisión, nosotros respetamos lo que deciden otros gobiernos, porque son gobiernos independientes, libres, soberanos y nosotros vamos a buscar opciones y alternativas", dijo el presidente.

"Porque no podemos romper relaciones con Canadá y con otros gobiernos. Es muy bueno el intercambio económico, van trabajadores mexicanos a Canadá desde hace tiempo, entonces tenemos que actuar con prudencia y serenidad", mencionó López Obrador.

Desde Cancún, Quintana Roo, donde se llevó a cabo la conferencia de este día, AMLO recordó que su gobierno ayudó a Trudeau para que Canadá entrara el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)

"Si acaso un pequeño reproche fraterno, respetuoso al primer ministro, porque nosotros les ayudamos, y él lo sabe, para que se aceptara que Canadá participara en el Tratado de Libre Comercio, porque el presidente Trump no quería, por diferencias que son naturales en la política, por discrepancias con el primer ministro Trudeau", recalcó.

"No se llevaban bien (Trump y Biden), entonces no quería que se incluyera a Canadá, quería un tratado bilateral, y yo insistí con el presidente Trump y lo convencí de que había iniciado el tratado con tres países y que no podíamos hacerlo los dos", indicó.

Estas declaraciones se dan luego de que el gobierno canadiense anunció que a partir de este jueves, los mexicanos que deseen ingresar al país deberán obtener una Autorización Electrónica de Viaje (eTA) conforme a los nuevos lineamientos, o en su defecto, tramitar una visa de visitante. Esta medida se implementa en medio del aumento de solicitudes de asilo por parte de ciudadanos mexicanos en Canadá.

"Es una modalidad en donde solo puede afectar a un 490 por ciento de los que van a Canadá", dijo AMLO.