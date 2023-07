AMLO rechaza el último informe del GIEI en Caso Ayotzinapa

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina (Semar) sí han colaborado en las investigaciones del Caso Ayotzinapa, luego de los señalamientos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que los acusó de ocultar información.

El Grupo Interdisciplinario aseveró en su sexto y último informe del caso Ayotzinapa que la Semar y las Fuerzas Armadas han restringido el acceso a la información en el caso de los estudiantes desaparecidos.

En su conferencia matutina desde Palacio de Gobierno, el mandatario aseguró que si se han tenido avances en la búsqueda de los 43 estudiantes normalistas, es por la colaboración de la Sedena y la Semar.

"No hay impunidad. Se está actuando y no es cierto que Marina y Defensa no estén ayudando. Si se ha avanzado es por la colaboración de Marina y Defensa", recalcó López Obrador.

AMLO afirmó que se cumplirá con la promesa de esclarecer lo que sucedió con los jóvenes y aseguró que se han tenido avances en las investigaciones, y destacó que hay 115 personas detenidas por el caso.

"Lo que más nos importa, nos interesa, es saber dónde están los jóvenes", sostuvo.

"Y también por la decisión que hemos tomado de que no se permite la impunidad. Pero una cosa son las instituciones y otra son los funcionarios o servidores públicos y no por el hecho del mal comportamiento de un funcionario, se va a manchar una institución", refirió el presidente.

Asimismo, AMLO reprochó que se esté utilizando el tema de los jóvenes normalistas con fines politiqueros.

"Es indignante y doloroso que con estos casos lamentables se quiera hacer politiquería. Más quienes están en contra de nosotros. (...) ¿Qué quieren nuestros adversarios conservadores? Que nos vaya mal. Que no podamos resolver los problemas que heredamos de la mafia del poder", refirió.