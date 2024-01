AMLO rechaza dar indulto a Mario Aburto y explica sus razones

En la mañanera de este martes 30 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), le respondió al hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta, luego de haberle pedido el día de ayer lunes indulto para Mario Aburto.

"No puedo hacerlo, se que él ya no quiere saber nada de esto que fue terrible pero se trata de algo grave. En lo que a mi corresponde yo no quiero que se deje de investigar. No voy a dar un carpetazo a un asunto así", especificó AMLO.

"Yo no estoy cerrado, no tengo ninguna intención de utilizar una situación tan lamentable con propósitos políticos, pero si es importante de que no haya impunidad si se trata de un crimen que de acuerdo a la fiscalía tiene alguna relación con una institución del estado, para que ocultar esto si esta fuertísimo", aclaró López Obrador.

PANORAMA

Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) diera a conocer la identidad del segundo tirador en el magnicidio del malogrado candidato del PRI a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio Murrieta, su hijo y alcalde de Monterrey, Nuevo León, pidió el indulto para el asesino confeso.

El munícipe por Movimiento Ciudadano (MC) solicitó a AMLO que indulte a Mario Aburto Martínez, quien ha permanecido tras las rejas por casi tres décadas.

Y es que Colosio Riojas apeló a López Obrador y, además, pidió que se le diera carpetazo final al asunto del asesinato de su padre, a fin de que tanto la familia, como los mexicanos puedan sanar.

"Apelando a la compasión del Presidente, yo diría que mejor indulte a Mario Aburto, que lo indulte, que ponga un carpetazo final a este asunto, que permita que tanto mi familia como México sanemos", dijo el alcalde neoleonés.

Y agregó: "Que iniciemos un camino hacia la reconciliación a través del perdón, pero, sobre todo, a través del respeto a dejar esto en manos de otra justicia porque la justicia mexicana quedó a deber en su momento y hoy lo que queremos es vuelta a la página".