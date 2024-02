AMLO propone nueva sección en la mañanera, se llamará "Quién es quién en los bots"

Con el fin de combatir las presuntas campañas de manipulación en redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de una sección en su conferencia mañanera, la cual se llamará "Quién es quién en los bots".

Durante su conferencia con los medios de comunicación en Palacio Nacional, el mandatario señaló que cada 15 días se trataría el tema de los bots en redes sociales.

"Este manejo de redes sociales con bots y hay que, sobre todo, alertar a los jóvenes que están muy expuestos, hay que informarles cómo opera esto, cómo está mafia de publicistas que es internacional, cómo funciona y esa va a ser una muy buena contribución", declaró.

"Si les parece, vamos a abrir ese tema aquí en las mañaneras, podríamos hacerlo cada 15 días hablar del tema, porque es un asunto no solo de México, sino que mundial (...) Como un ´Quién es quién en los bots´. Es una sección, ya está, y lo vamos tratando y va a ir ayudando mucho", mencionó.

AMLO señaló que la manipulación en redes sociales no es un asunto solo de la academia, de un análisis y una reflexión de estudiosos, sino que, argumentó, es algo que debe de manejarse políticamente y difundirse mucho.

López Obrador afirmó que en la sección se informará sobre el uso de estas aplicaciones maliciosas en redes sociales, "para evitar, porque hay quienes se pueden dejar llevar y comerse ese plato de mentiras".

"Es lo que hacen los conservadores, corruptos, mentir, ya no les queda más que eso, como la mención #NarcoPresidenteAMLO, 170 millones de vistas. Ese tema no lo voy a dejar, ¿eh?, porque necesitamos explicarle a la gente cómo es ese mecanismo de manipulación, o sea, no son personas de carne y hueso y un pedazo de pescuezo, sino son robots", manifestó.

AMLO reveló que invitará a especialistas para hablar sobre ese tema, que cada día se convierte en una amenaza.

"Pero cómo opera eso y cuánto cuesta, porque estamos hablando de millones de pesos una campaña así. Voy a invitar a uno o dos especialistas, porque esa es una amenaza hacia adelante, ya no en el caso de nosotros. Afortunadamente en México, la gente está muy politizada, está muy consciente, en vez de afectarnos, nos fortalecen", señaló.