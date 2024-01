AMLO promete visitar Sonora a finales de febrero para inaugurar el Acueducto Yaqui

En la mañanera de este martes 23 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), comentó que visitará Sonora antes de que termine febrero para inaugurar el Acueducto de los pueblos yaquis.

AMLO afirmó que el Gobierno Federal dará seguimiento al Plan de Justicia Yaqui, sin embargo, no habló de más acciones en la entidad, debido a que se viene la época de campañas.

"Nuestro plan es ir a Sonora antes de que termine febrero, para el Acueducto, ese es el compromiso que tenemos, para finales de febrero inaugurar el Acueducto de los pueblos yaquis", refirió el presidente.

PANORAMA

López Obrador argumentó que no sabe si le vaya a dar tiempo de ir a otros sitios, pero sí lo del Acueducto de los pueblos Yaquis.

"Voy hacer una gira a finales de febrero y se va a inaugurar también el Acueducto de Concordia y una parte del Acueducto en Zapotillo Jalisco, además vamos a inaugurar ya la operación de las 270 sucursales del Banco del Bienestar", dijo AMLO.

PROYECTOS POR CONCLUIR

López Obrador reconoció que aún está pendiente la Planta de Licuefacción, en Puerto Libertad y otros programas en Sonora. Detalló que quizá no visite esas obras en febrero, pero que en cuánto termine la temporada de elecciones, se organizará. Asimismo, mencionó que si bien en las campañas no puede inaugurar obras, sí estará de gira, supervisando.

"Quizá y no me va a alcanzar febrero, como ya van a empezar las campañas ya no se puede inaugurar nada, pero yo si voy a seguir visitando sin reunirme con la gente, voy a seguir supervisando las obras, eso no lo voy a detener, porque ya nos falta tiempo", refirió AMLO.

Sobre la construcción de la garita en el municipio de Agua Prieta, el presidente agregó que ya se terminó el camino de Agua Prieta a Bavispe, y que la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) está trabajando lo de la aduana.