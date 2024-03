AMLO: Por corrupción, 9 entidades no aceptan la federalización del sistema de salud

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las nueve entidades gobernadas por la oposición han rechazado unirse a la federalización del sistema de salud público por tres razones.

El presidente argumentó, además, que antes de que termine su mandato su intención es dejar al cien el sistema de salud y que sea uno de los mejores del mundo.

En su conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario destacó que hay gobernadores que no se han sumado a este plan.

AMLO argumentó que el primer motivo que usan estas nueve entidades para rechazar la adhesión al IMSS-Bienestar es que sostienen tener la capacidad para garantizar el servicio de salud pública y no desean la federalización, prefiriendo conservar la responsabilidad y la facultad para asegurar el servicio.

"Todo eso es lo que estamos resolviendo, tener ya un sistema federalizado (con el llamado IMSS-Bienestar). ¿Quiénes son los que no han aceptado? ¿Por qué no aceptan? ¿Qué argumentan? Nueve estados", refirió.

"Lo segundo es que, aunque parezca increíble, no les gusta la gratuidad, no están de acuerdo. Y así hay mucha gente con ese pensamiento conservador, sostienen que eso es populismo, paternalismo. ¿Cómo no se les va a cobrar? ¿Cómo no va a haber cuota de recuperación? No están de acuerdo con el que se otorguen de manera gratuita los servicios de salud".

El tercer argumento presentado por las nueve entidades es la corrupción. López Obrador mencionó un ejemplo reciente en el estado de México, donde incluso las farmacias de los hospitales estaban privatizadas, lo que refleja la persistencia de prácticas corruptas en algunos gobiernos.

"La tercera es por la corrupción. Acabamos de estar en el Estado de México y hasta las farmacias de los hospitales estaban privatizadas a los distribuidores de medicamentos, y a los que prestaban los servicios que todavía en algunos gobiernos prevalecen", dijo.