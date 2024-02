AMLO pide a YouTube investigar posibles nexos con conservadores tras bajar la mañanera

En la mañanera de este lunes 26 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que pedirá a la plataforma Youtube que investigue por qué bajaron su conferencia de prensa del pasado 22 de febrero, por difundir el número telefónico de la corresponsal del New York Times, Natalie Kitroeff.

López Obrador expresó que en México, la plataforma está vinculada a personajes conservadores de la política, y por eso censuraron sus declaraciones; además acusó que no le consultaron cuando aprobaron las normas de la comunidad de Youtube.

El presidente pidió al dueño de YouTube que investigue sus sede en México, derivado a supuesta información que él tiene, la empresa mantiene vínculos con un partido político conservador, sin mostrar alguna evidencia el presidente mencionó el nombre de varios empresarios y televisoras las cuales supuestamente están involucradas.

"Tengo información que quizá no lo saben los dueños de YouTube, pero aprovecho para pedirles que investiguen porque parece que la empresa aquí, como sucedía con Twitter: estaba tomada por conservadores, vinculados a un partido conservador. Entonces, ellos están metidos son del mismo grupo, Claudio X. González", aclaró AMLO

POLÉMICA

El mandatario federal comentó que la plataforma solo le hizo saber que la eliminación de su mañanera es porque "infringe política de la comunidad", pero señaló que este mismo criterio no se aplica con sus opositores.

"No es un asunto solo técnico, es un asunto político. Porque ni modo que esta norma se le aplique a nuestros adversarios. Si me mientan la madre, si se meten con mi familia, si me calumnian un día sí y al otro también, por qué no afectó las normas de la comunidad la periodista que hizo el reportaje en donde supuestamente yo recibí dinero del narcotráfico", indicó AMLO.

INCONFORMIDAD

López Obrador consideró que lo hecho por YouTube es un acto con "mala leche" y consideró que se incurrió en una práctica "prepotente y autoritaria".

El presidente argumentó que su ayudante hizo gestiones para que ese video sea colocado en la red nuevamente, pero la plataforma le respondió que solamente era posible si borraba el número de la periodista Natalie Kitroeff, quien realizó una investigación en la que presuntamente se liga al presidente López Obrador con el narcotráfico.

"Cuando yo me enteré le dije respetuosamente no, no porque voy a volver a poner la carta que le enviaron a Jesús para que vean el tono, el modito y luego el reportaje que hicieron. Sin ninguna prueba, pero con un dardo envenenado", dijo AMLO.