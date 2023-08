AMLO pide a Tribunal Electoral esclarezca en qué consistió la violencia política de género contra Xóchitl Gálvez

le expliquen lo que dijo sobre la precandidata de la oposición, Xóchitl Vázquez, y presuntamente haber cometido violencia política de género contra ella.

"Lo voy a decir porque no creo que por eso este sancionen. Nada más lo único que quiero es que me digan cuál fue la falta, en qué consistió la violencia política de género que cometí en contra de la señora, porque me gustaría hasta, no sé si ahora, pero más adelante para aclararle a la gente", dijo durante su conferencia de este este jueves.

López Obrador calificó la determinación del Tribunal como "un exceso" y una "injusticia", así como "un afán" de culparlo.

"Porque se me hace un exceso, una injusticia, un afán de culparme, me gustaría repetir lo que dije, para que la gente juzgue si yo cometí una infracción, si hubo violencia de género".

Destacó que lo único que él plantó fue que Gálvez siendo autoridad recibió contratos por cerca de mil 500 millones de pesos y que el 70 por ciento fue de empresas de la Delegación Miguel Hidalgo, donde ella era jefa de Gobierno.

Sin embargo, la determinación del Tribunal Electoral es en relación a las declaraciones de López Obrador en las que aseguraba que la senadora fue electa candidata por Claudio X. González y su grupo.

Ante esto, aseguró que no mintió al decir que Xóchitl Gálvez era la candidata impuesta por el cofundador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

"Yo lo único que puedo decirles es de que quien participa en la vida pública pues tiene que rendir cuentas, tiene que haber transparencia. Eso no tiene que ver con géneros, eso todos tenemos que este informar", refirió el mandatario.

De la misma manera, destacó que anteriormente le llamó "espurio y pelele" al expresidente Felipe Calderón. "Yo no ofendo a nadie, sea hombre o sea mujer", aseguró.