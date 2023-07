AMLO pide a pobladores no dejarse manipular por el crimen organizado en Chilpancingo

Ante los hechos de violencia registrados en Chilpancingo, Guerrero, durante los últimos días. durante su conferencia mañanera de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los pobladores que no se dejen manipular por quienes dirigen a bandas de la delincuencia.

"Quiero hacer un llamado a la gente de esta región de Guerrero, para que no se dejen manipular por quienes dirigen estas bandas vinculadas a la delincuencia. No se expongan, porque si los obligan, amenazan, pues que actúen con prudencia, con cuidado. No se dejen manipular", dijo.

"No vamos a ser rehenes de nadie y que no se esté pensando que somos represores como los de antes. No hay tortura, masacre, desapariciones en este gobierno, la instrucción que dio Rosa Icela es ´no caer en provocaciones´ porque puede que los jefes anden buscando eso", señaló el mandatario.

Por su parte, Rosa Icela Rodríguez Bucio, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, destacó que la manifestación se debió a la detención de dos personas identificadas como líderes criminales, quienes fueron arrestados en posesión de drogas, cartuchos y cargadores, quienes están ligados a varios delitos.

Rodríguez Bucio señaló que los manifestantes exigían que los delincuentes pertenecientes al grupo delictivo "Los Ardillos" fueran liberados.

Asimismo, durante la conferencia mañanera fueron exhibidos los líderes detenidos, así como otras dos personas que están haciendo movilizaciones en la región.

Esto, en torno a los hechos violentos registrados la tarde de ayer, en Chilpancingo, donde pobladores y transportistas de diferentes comunidades de esa ciudad, así como de Mochitán y Quechultenango se enfrentaron a los elementos de la Policía Estatal y la Guardia Nacional.

Rodríguez Bucio informó que los servidores públicos retenidos por las manifestaciones en Chilpancingo, tras la detención de dos integrantes de "Los Ardillos" se encuentran en buen estado de salud. Mismos que son cinco integrantes de la Guardia Nacional, cinco integrantes de la Policía Estatal, dos servidores públicos de la Secretaría de Gobierno de Guerrero y un servidor público de la Secretaría de Gobernación federal.